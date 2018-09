Niente da fare per Android | iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo

Pool Libertas - nuovo acuto Niente da fare per Brescia : La vittoria, quella larga, è arrivata contro Brescia. Al cospetto della Centrale del Latte Sferc, la Pool Libertas di Luciano Cominetti s'è concessa un 4-1 davvero significativo, con parziali set ...

Tennis - WTA Tokyo : Niente da fare per la Giorgi - finale Osaka-Pliskova : Tennis, Camila Giorgi sconfitta nel torneo WTA di Tokyo, contro la Osaka poche chance per la Tennista azzurra Tennis, il torneo WTA di Tokyo se lo contenderanno Osaka e Karolina Pliskova. L’azzurra Camila Giorgi è stata infatti eliminata in semifinale proprio dalla Osaka, detentrice degli US Open. Una sconfitta in due set per 6-2 6-3 quella della Giorgi, che comunque non toglie la soddisfazione di una settimana ad alto livello in ...

'Non c'è Niente da fare'. Così i parlamentari sono sempre più inutili : Già che pare brutto che deputati e senatori vadano a lavorare in Parlamento se va bene il martedì mattina, per staccare al massimo giovedì pomeriggio, tema polemico da sempre carissimo ai Cinque ...

Castelli ha ammesso che con il deficit all'1 - 6% il governo non può fare quasi Niente : Così il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, intervenendo a Circo Massimo, su Radio Capital, commenta l'intenzione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, di mantenere il rapporto deficit/...

CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Un affare per Juventus - Napoli - Roma e Inter : Niente "telecronache faziose" : CHAMPIONS LEAGUE 2018: un affare per Juventus, Napoli, Roma e Inter. Aumentano gli introiti per i club. Come seguire le partite: Sky, Rai e la novità Vodafone Tv. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:02:00 GMT)

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : Niente da fare per le azzurre dello skeet. Tra gli juniores due italiani in finale : Non riesce la rimonta alle azzurre dello skeet ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nelle eliminatorie Katiuscia Spada e Diana Bacosi si classificano ottave con 116/125, mentre Chiara Cainero finisce 13ma a quota 115. Tra le sei finaliste ci sono le tre statunitensi, con Amber English seconda (119), Kimberly Rhode quarta (118) e Caitlin Connor quinta (118). Completano il quadro delle qualificate la slovacca Danka ...

Niente da fare - fra Serbia e Kosovo : Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il presidente kosovaro Hashim Thaçi avrebbero dovuto parlare a Bruxelles di uno storico scambio di territori, ma è saltato tutto The post Niente da fare, fra Serbia e Kosovo appeared first on Il Post.

Roma - i convocati per la partita contro il Milan : Niente da fare per Florenzi - Perotti e Mirante : L’allenatore della Roma ha convocato 23 giocatori per l’anticipo della terza giornata con il Milan, out Florenzi e Perotti oltre a Mirante Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha convocato 23 giocatori per la sfida in casa del Milan in programma domani a San Siro. Alle indisponibilità di Florenzi e Perotti, per i rispettivi problemi al ginocchio e alla caviglia, è indisponibile anche il portiere Mirante per dolori ...

Us Open – Secondo turno amaro per Giorgi - Niente da fare contro Venus Williams : Camila è già fuori : Camila Giorgi fuori già al Secondo turno degli Us Open, la tennista italiana affonda sotto i colpi della tennista statunitense Venus Williams Camila Giorgi fuori dagli Us Open 2018. Al Secondo turno del grande slam americano, l’unica tennista italiana rimasta in tabellone è stata sconfitta da Venus Williams, numero 16 della classifica Wta. La sfida che si preannunciava ardua per l’azzurra, ha confermato la supremazia della ...

Francia - Niente festival vegano a Calais : tensione coi macellai (che volevano fare una grigliata) : La manifestazione doveva svolgersi l’8 settembre, ma la tensione è troppo alta. Quindi niente festival vegano a Calais. Il municipio della città francese infatti teme che possano verificarsi scontri con l’associazione locale dei macellai, visti anche i precedenti atti di vandalismo nel Paese contro le vetrine di macellerie e salumerie da parte di militanti ‘antispecisti’ contrari allo sfruttamento degli animali. Laurent ...

Google Pixel 3 XL confermato il notch/ Niente dual camera : foto da urlo ma… si poteva fare di più? : Google Pixel 3 XL con il notch, la fotocamera poteva essere migliore? Con l'inserimento della doppia camera, si poteva sicuramente osare di più in termini di prestazioni fotografiche.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi dice "sì" - Niente da fare per Barbara De Rossi : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Giorgio Manetti e Gustavo Rodriguez vicini alla conferma? Ecco le ultime indiscrezioni sui concorrenti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:13:00 GMT)

Milan - Niente da fare per Milinkovic-Savic : troppo alte le richieste della Lazio : Il sogno è destinato a rimanere tale. Almeno in questo 2018. Il Milan deve rinunciare all’idea di acquistare Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista 23enne della Lazio che fa gola a tutti i principali top club europei. Leonardo ci ha provato, ma Lotito si è rivelato essere – una volta di più – un osso duro e non ha arretrato di un millimetro rispetto alle richieste iniziali. Milinkovic-Savic al Milan: il fair play finanziario spegne i ...