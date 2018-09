blogo

: Niagara - Quando La Natura Fa Spettacolo - Stasera alle 21:20 su #Rai2 #staseraintv #NiagaraQuandoLaNaturaFaSpettacolo - staseraintv_uno : Niagara - Quando La Natura Fa Spettacolo - Stasera alle 21:20 su #Rai2 #staseraintv #NiagaraQuandoLaNaturaFaSpettacolo - SerieTvserie : Niagara, stasera in prime time il ritorno su Rai 2 di Licia Colò - tvblogit : Niagara, stasera in prime time il ritorno su Rai 2 di Licia Colò -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Da, il piglio combattivo e l’impegno civile diirrompono nella prima serata di Rai2 con- Quando la natura fa spettacolo. Una nuova produzione Rai che vedrà la conduttrice e divulgatrice attraversare i cinque continenti per raccontarli in prima persona dai teatri naturali della bellezza. La conduttrice torna in Rai dopo due anni a Tv2000 a condurre Il mondo insieme - che comunque manterrà - ma soprattutto dovrà affrontare la concorrenza interna di Presadiretta, in onda alla stessa ora su Rai3., i temi della prima puntata: l'acqua, dall'Islanda al Kazakistan Il filo conduttore della prima puntata sarà l’acqua e prenderà il via dall’Islanda, regina dei ghiacci, del mare e degli iceberg. Un luogo avventuroso, impervio e spettacolare. Poi la linea dell’acqua porterà sottoterra, in Slovenia alla scoperta delle gallerie sotterranee delle Grotte ...