Nessuna resa alla Cina

Intercettazioni - Berlusconi : “Nessuna può essere resa pubblica”. Ma fece pubblicare quella su Fassino (e poi pagò i danni) : Il suo placet è stato determinante per la pubblicazione di un’intercettazione segreta e non rilevante ai fini delle indagini. Per questo motivo è stato prima condannato, poi prescritto e ha quindi dovuto risarcire con 80mila euro la persona intercettata. Come spesso capita, però, Silvio Berlusconi sembra aver perso la memoria. E adesso dice: “La norma sulle Intercettazioni va cambiata. Nessuna intercettazione deve poter essere resa ...