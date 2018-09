Nell' aggressione a Marina Abramovic non c' è proprio nulla di artistico

"Eravamo mano Nell a mano - ci hanno urlato 'froci'". Coppia gay racconta l'aggressione a Verona : "Eravamo mano nella mano e un gruppo di ragazzi ci ha insultato dicendoci 'froci di m...', 'femminucce'. Abbiamo lasciato perdere, però continuavano ad offenderci, a quel punto abbiamo fatto due passi indietro per chiedere il motivo di quelle offese, ma hanno continuato ad insultarci. Un ragazzo mi ha dato uno spintone e poi ha colpito con una forte sberla Andrea". È la testimonianza della Coppia omosessuale aggredita sabato scorso ...

“Acqua bollente Nella vagina”. L’orribile aggressione contro una 17enne : Un’aggressione orrenda, violenta, messa in atto con una cattiveria ai limiti del disumano. E che purtroppo avrà delle conseguenze gravissime per una ragazza di soli 17 anni, costretta a fare i conti con la follia di alcune coetanee che hanno mostrato una rabbia inaudita nei suoi confronti, umiliandola e ferendola gravemente per il più banale dei motivi. Sara Zagidullina è stata infatti presa di mira da un’altra ...