Né sesso | né violenza | Apple prepara il suo servizio streaming dedicato alle famiglie

Alcol - sesso e promesse : la violenza dell'Argento : Asia Argento, la grande accusatrice italiana di Harvey Weinstein, sarebbe nei guai. Come riporta un'inchiesta del New York Times, infatti, la donna avrebbe abusato di Jimmy Bennet, quando l'attore aveva solamente 17 anni. E qui si ha il primo problema: in California, luogo in cui sarebbero avvenuti i fatti, l'età legale per il consenso a rapporti sessuali è 18 anni. Se i fatti descritti dal New York Times dovessero rivelarsi veri, l'Argento ...