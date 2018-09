calcioweb.eu

#Napoli, vice ct #Brasile: '#Allan? Lo monitoriamo, è fortissimo'

(Di lunedì 24 settembre 2018) “Allan delloed è fortissimo, ma lì abbiamo Renato Augusto che è un calciatore di fiducia oltre a Paulinho“. Sylvinho, collaboratore del ct delTite, ai microfoni di ‘Si gonfia la rete’ su Radio Marte conferma l’interesse dei verdeoro per il centrocampista dei partenopei per quanto la concorrenza in mediana sia tanta. “Allan è un calciatore importante al pari di Jorginho che ha una qualità tecnica molto elevata. Volevamo chiamarlo, anzi il direttore sportivo parlò con lui, ma Jorginho ha fatto la sua scelta, preferendo l’Italia“. Dalle ultime convocazioni è stato escluso per motivi disciplinari Douglas Costa: “E’ stato un gesto brutto e mi pare anche il calciatore lo abbia riconosciuto; l’ho visto in tv, è un comportamento che non dovrebbe verificarsi mai“. SCARICA GRATIS L’APP DI ...