calcioweb.eu

: Il Napoli è in piena metamorfosi, un cantiere aperto, la fotografia del 'work in progress': la sensazione è che ser… - sechesi : Il Napoli è in piena metamorfosi, un cantiere aperto, la fotografia del 'work in progress': la sensazione è che ser… - CalcioWeb : #Napoli, la metamorfosi è stata avviata: il #Sarrismo lascia spazio al 4-4-2 ancelottiano - Spazio_Napoli : -

(Di lunedì 24 settembre 2018) L’inizio preoccupante con 6 gol subiti in tre partite, seppur con due vittorie all’attivo, poi le difficoltà in fase offensiva e il pareggio in Champions League contro la Stella Rossa, la squadra più debole del girone: ildi Carlo Ancelotti sembrava aver smarrito la strada che negli ultimi anni ha fatto crescere gli azzurri collocandoli stabilmente nella massima competizione europea. Troppo forte l’attaccamento al “”, ben radicato nei calciatori del, che con l’attuale allenatore del Chelsea hanno messo in vetrina un ottimo calcio fatto di possesso palla, verticalizzazioni improvvise, tagli e basato sulle geometrie di un play basso e sulla fantasia del tridente di piccoletti terribili. Lo stesso tridente che ieri Ancelotti ha fatto diventare un quartetto mandando in campo anche Simone Verdi e affidandosi a un 4-2-3-1, che ...