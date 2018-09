Napoli | con Ancelotti il miglior Insigne di sempre | ecco la punta ' scaccia Sarri'

Torino - Cairo : “Superiamo la sconfitta col Napoli - fiducia in Mazzarri” : “Una partita andata male può capitare. Ho massima fiducia nel lavoro di Mazzarri“. E’ un Urbano Cairo disteso nonostante la pesante sconfitta in campionato del suo Torino con il Napoli. “Succede che la partita non abbia l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti che aveva fatto nelle partite precedenti: ci può stare e dobbiamo resettare: mercoledì c’è un’altra occasione” ...

Via Napoli : minacce e insulti - parcheggiatore abusivo arrestato e condannato a 9 mesi : Scoperti, identificati e multati 29 soggetti che esercitavano abusivamente la professione di parcheggiatore guarda macchine al Vomero, nel centro storico, a Chiaia e a Coroglio. Per 13, sorpresi tra ...

Chi è Giuliana Alinei? La tifosa del Napoli che ha fatto emozionare tutti con la sua splendida esultanza [VIDEO] : Ecco chi è Giuliana Alinei, la tifosa azzurra diventata virale grazie alla sua commovente esultanza ai gol degli azzurri in Torino-Napoli Durante la partita fra Torino e Napoli, valida per la 5ª giornata di Serie A, le telecamere di Dazn hanno immortalato una particolare tifosa del Napoli, intenta ad esultare, pazza di gioia, ai gol dei suoi beniamini. L’immagine ha fatto in poco tempo il giro dei social, divenendo un simbolo di ...

Napoli - Insigne : 'Cambia l'allenatore - ma conta il valore dei giocatori' : 'È cambiato l'allenatore, ma quel che conta è il tasso tecnico dei giocatori in campo, più dei moduli e degli schemi': lo dice Lorenzo Insigne, autore di una doppietta nella vittoria del Napoli in ...

Napoli - Ancelotti : 'Con il nuovo modulo siamo più solidi' : 'Con il 4-4-2 siamo più compatti, più solidi': così Carlo Ancelotti, a Dazn, spiega il cambio di modulo del suo Napoli. 'Dire che mi sono divertito - spiega dopo la vittoria in casa del Torino - mi ...

Napoli - Ancelotti si gode la vittoria : “più solidi con il 4-4-2 - Verdi non è un giocatore in cerca di riscatto” : L’allenatore del Napoli ha commentato la vittoria ottenuta in trasferta a Torino, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione degli azzurri “Il 4-4-2 ci ha dato più solidità, siamo tutti più compatti. Devo dire che in fase difensiva stiamo facendo bene“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, al termine del match vinto per 3-1 sul Torino. Marco Alpozzi/LaPresse “L’inizio è stato ...

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Napoli : La squadra di Ancelotti batte in scioltezza il Torino in trasferta per 3-1 e tocca quota dodici punti dopo cinque

Napoli - De Laurentiis : "Con Ancelotti la vita è divertente". L'allenatore : "La Juve? Prima il Parma" : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ansa "La vita è bella quando non scorre sempre tutta è uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...". Il nuovo corso del Napoli ha già ...

Torino-Napoli - Ancelotti nel dopo gara : “Bene in attacco - più solidi con il 4-4-2” : I tre punti conquistati a Torino possono far gioire Carlo Ancelotti, il cui lavoro sta iniziando a mettere in mostra le prime modifiche rispetto all’impostazione che Sarri aveva dato alla squadra. Una di queste riguarda il ruolo di Insigne, mattatore della sfida odierna: “Ho spostato Insigne per tenerlo più fresco in attacco e togliergli responsabilità difensive. Ha fatto un’ottima partita, ma come lui anche Verdi e ...

Torino-Napoli - Insigne contento per la prestazione : “Se c’è qualità non contano schemi e moduli” : Intervistato al termine della sfida contro il Torino, nella quale è stato eletto migliore in campo, Lorenzo Insigne, ha parlato dell’avvio di stagione del Napoli: “Sapevamo che rispetto all’anno corso saremmo ripartiti da zero, anche se gli interpreti sono uguali. Se ci sono giocatori di qualità non sono importanti schemi e moduli, ma qualità e tecnica mostrati in campo. Sono contento al di là dei gol e spero sempre di ...

Lampi di vero Napoli - Insigne cancella la delusione europea con 2 colpi d’azzurro : Torino - ko che fa riflettere : Il gol di Verdi e la doppietta di Insigne regalano al Napoli un importante successo in trasferta sul Torino: cancellata la delusione europea dai ragazzi di Ancelotti. Attacco sterile per i granata, qualcosa non va Lunch match davvero ‘appetitoso’ quello che ha aperto la domenica della 5ª giornata di Serie A. Il Napoli è di scena a Torino, contro quel Walter Mazzarri croce e delizia del suo passato. I ragazzi allenati da Carlo Ancelotti ...

Castellammare - Continua il travaso dei rifiuti a via Napoli. I quesiti di Scala rimasti senza risposta : 30/7 - Castellammare - Via Napoli trasformata in una discarica ogni mattina, Scala: «E' normale tutto questo?» Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Erbacce e rifiuti sui binari, monta la ...

Napoli - Cristian muore a 19 anni per un tumore : sconfitto dopo un anno e mezzo di lotta : L'ennesima drammatica vicenda di cui non si vorrebbe mai sentire parlare. Il grave accaduto, infatti, si è verificato nella città di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Castello di Cisterna, dove un ragazzo di appena 29 anni, Cristian Brunelliso, ha perso la vita tragicamente dopo aver lottato per un anno e mezzo contro un male incurabile, un tumore che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo, infatti, secondo quanto riferiscono i media ...

Torino-Napoli - le probabili formazioni. Ancelotti conferma il 4-4-2 : Il nuovo modulo dei partenopei sembra aver risolto l'emorragia difensiva: adesso da sistemare c'è l'attacco, che domani se la vedrà con una squadra che rievoca bei ricordi