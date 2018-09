Nanni | Tar boccia 5Stelle su questione autodemolitori

Torino Film Festival - chiude il documentario Santiago - Italia diretto da Nanni Moretti : Bentornato Nanni. Il Film di chiusura della 36.ma edizione del Torino Film Festival (23 novembre – 1 dicembre 2018) sarà il documentario Santiago, Italia diretto da Nanni Moretti. Era dal 2015 con Mia madre che il regista romano non tornava in sala con un lungometraggio, e dal 2011 con Habemus papam, in Concorso a Cannes, che non partecipava con un proprio Film ad un Festival. Del TFF Moretti era stato anche direttore nel 2007 e nel 2008 ...