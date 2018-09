MotoGP | Mondiale 2018 | con Marc Marquez ad un passo dal titolo | cosa ci attende in questo

MotoGP - Aragon : Marquez vince il duello con Dovizioso e mette il mondiale in cassaforte : Dovizioso ne ha approfittato prendendo il comando, mentre le due Suzuki si sono appiccicate al campione del mondo, secondo. Molto più lontano, Valentino con infinito talento ed umiltà si metteva ad ...

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : Marc Marquez vola in graduatoria generale - Dovizioso a 72 punti dallo spagnolo : Marc Marquez conquista ad Aragon (Spagna) il sesto successo stagionale, la quarta vittoria in MotoGP su questo tracciato, e si avvicina ad ampie falcate al suo settimo titolo iridato. Lo spagnolo può vantare 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo quest’oggi sulla Ducati, mentre Valentino Rossi è terzo (distante 87 punti) solo ottavo oggi e in grande difficoltà con la Yamaha. Classifica Mondiale MotoGP ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2018 : risultato e classifica. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso ed ipoteca il Mondiale. 3° Iannone - 8° Rossi : Marc Marquez si è aggiudicato il GP di Aragon 2018 dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. La sfida si è risolta negli ultimi giri con Dovizioso che ha chiuso in seconda piazza davanti a Iannone. Discreta rimonta da parte di Valentino Rossi che ha recuperato sino all’ottava piazza. La gara ha perso uno dei favoriti alla prima curva, a causa della brutta caduta di Jorge ...

Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti - Gp Aragon 2018 : Marquez vede il titolo - +72 su Dovizioso! : Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti dopo il Gp Aragon 2018: Marquez vince ancora su Dovizioso e allunga a 72 punti il suo vantaggio, di fatto chiudendo i conti in ottica titolo Mondiale(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:38:00 GMT)

CLASSIFICA MotoGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018 : il crepuscolo di Dani Pedrosa : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018: Marquez ha un vantaggio enorme, Dovizioso e Valentino Rossi lottano per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:31:00 GMT)

MotoGP - in Spagna si corre il Gp di Aragona : il Motomondiale in diretta : I campioni di Moto 2, Moto 3 e MotoGp oggi sono impegnati in Spagna sul circuito di Aragon. Ecco tutti gli orari per seguire...

CLASSIFICA MotoGP / Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018 : la situazione di un anno fa : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018: Marquez ha un vantaggio enorme, Dovizioso e Valentino Rossi lottano per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:46:00 GMT)

Classifica MotoGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018 : Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018: Marquez ha un vantaggio enorme, Dovizioso e Valentino Rossi lottano per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 07:01:00 GMT)

MotoGP - GP Aragon. Andrea Dovizioso : 'Il distacco da Marc Marquez? Ormai non penso più al Mondiale' : Il Motomondiale sbarca ad Aragon, una pista in cui gli spagnoli dominano Ormai da sei anni sia in qualifica sia in gara. Per stessa ammissione di Marquez, Aragon è un circuito che il pilota della ...

MotoGP - la conferenza dal GP di Aragon 2018. Andrea Dovizioso : 'Ormai non penso più al Mondiale' : LIVE 17:44 20 set Andrea Dovizioso : "Se già hai fatto qualcosa di grave in passato, allora è ancora più grave se ti ripeti. La pena doveva essere più grave, ma i media ne hanno parlato troppo e in ...

MotoGP - Dovizioso tira i remi in barca : “non penso più al titolo mondiale. Fenati? I giornalisti hanno sbagliato” : Il pilota della Ducati pare abbia ormai tirato i remi in barca per quanto riguarda il titolo mondiale, svelando di puntare al secondo posto Forte della vittoria ottenuta a Misano, Andrea Dovizioso riparte da Aragon con l’obiettivo di bissare il successo centrato sul circuito italiano. Aspettative alte in vista della gara spagnola, dove non sarà comunque semplice battere Marquez, capace di vincere qui a casa sua nelle ultime due ...

Motomondiale 2019 - Sky VR46 punta su Bulega e Vietti / I due rookie pronti a conquistare la MotoGP : Sky VR46 ha deciso di puntare sui rookie Bulega e Vietti per il Motomondiale 2019. Il primo dal 2019 affiancherà Marini in Moto2, mentre il secondo sarà con Foggia in Moto3.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:42:00 GMT)

MotoGP - Mondiale 2018 : la crisi della Yamaha preoccupa Valentino Rossi. A 40 anni il Dottore può permettersi altre due stagioni da comprimario? : 22 gare senza vittorie e settimo posto nella gara di casa. E’ questo il bilancio della Yamaha e di Valentino Rossi nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. I 19″086 di ritardo dal vincitore Andrea Dovizioso sulla Ducati sono una condanna inappellabile sulla prestazione del pacchetto italo-giapponese che ancora una volta ha dovuto fare i conti con i mali di una moto che ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez padrone assoluto - +67 su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez è sempre più padrone indiscusso del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati, secondo nel GP di San Marino, ha rafforzato ulteriormente la propria leadership nella Classifica generale: il Campione del Mondo ora ha 67 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso (trionfatore a Misano) che ha così operato il sorpasso su Valentino Rossi, soltanto settimo nella gara di casa. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP ...