MotoGP | Lorenzo Thailandia in forse E Marquez lo chiama

MotoGP - brutte sensazioni per Jorge Lorenzo : in forte dubbio la sua presenza al Gp di Thailandia : Il piede del maiorchino non si è ancora sgonfiato, aumentano dunque i dubbi sulla sua presenza al prossimo Gp di Thailandia Non arrivano sensazioni positive sul fronte Jorge Lorenzo per la Ducati, lo spagnolo infatti avverte ancora molto dolore dopo la caduta arrivata alla prima curva del Gp di Aragon che gli ha procurato la lussazione dell’alluce del piede destro ed una microfrattura al secondo dito dello stesso ...

MotoGP - scintille tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Convivenza complessa in Honda dal 2019 : “Sono impotente e arrabbiato per quello che è successo, con il sorpasso di Marquez non ho potuto affrontare la curva come avrei voluto. Ho dovuto allagare, entrare nella zona sporca dove ho aperto il gas per non perdere troppo terreno e sono caduto. Vediamo se posso correre in Thailandia”. Queste le parole di un amareggiato Jorge Lorenzo che, caduto ieri al via del GP di Aragon (quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP), non ha ...

MotoGP – Caduta Lorenzo - non arrivano le scuse di Marquez : Honda si schiera con Marc? : Jorge Lorenzo pretende le scuse di Marc Marquez, ma lo spagnolo della Honda non si ritiene colpevole della Caduta del ducatista: la Honda schierata dalla parte del campione del mondo in carica? Marc Marquez e Jorge Lorenzo saranno compagni di squadra, in Honda, a partire dalla prossima stagione di MotoGp. La convivenza tra i due spagnoli si prospetta infuocata, soprattutto dopo quanto accaduto ieri al Gp di Aragon. Il maiorchino della ...

MotoGP – Dalla parte di Marquez o di Lorenzo? Espargarò si schiera dopo la caduta e le accuse di Jorge ad Aragon : Aleix Espargarò commenta la caduta di Jorge Lorenzo ad Aragon, secondo il pilota spagnolo Marquez non avrebbe nessuna responsabilità sull’incidente del ducatista Jorge Lorenzo ne esce a pezzi dal Gp di Aragona. Il pilota spagnolo al via, dopo la prima curva, è stato coinvolto in un incidente che lo ha costretto a recarsi al centro medico. dopo il patatrack davanti al suo pubblico, un Lorenzo particolarmente irritato è apparso in ...

MotoGP - Gp Aragon caduta Lorenzo : E' colpa di Marquez? L'analisi di Sanchini [Video] : ... Qui la news , Mauro Sanchini,commentatore i Sky Sport MotoGP, dopo la gara ha analizzato nel dettaglio la caduta del maiorchino e, sebbene sembra che Marquez abbia forzato la staccata, non può ...

MotoGP - GP Aragon : Lorenzo-Marquez - per noi è concorso di colpa : La caduta di Jorge Lorenzo, con relativa lussazione e frattura alle dita del piede destro, ha una coda polemica che si dimena nel tardo pomeriggio in conferenza stampa. Ce l'ha con Marquez. Una volta ...

VIDEO MotoGP - Highlights GP Aragon 2018 : Marc Marquez vince nel finale - battuto Dovizioso. Valentino Rossi ottavo - cade Lorenzo : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è tornato al successo grazie a un finale incandescente in cui ha pigiato forte sull’acceleratore respingendo gli assalti di Andrea Dovizioso mentre Andrea Iannone completa il podio. Valentino Rossi chiude in ottavo posizione, Jorge Lorenzo è caduto alla decima curva. Di seguito il VIDEO con gli Highlights del GP di Aragon ...

MotoGP – Marc Marquez si difende - stoccata velenosa a Lorenzo : “caduta colpa mia? Ad Jorge dico che…” : Marc Marquez rispedisce le accuse di Jorge Lorenzo al mittente e fornisce la sua versione sul controverso episodio di inizio gara Ancora un’altra gara nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda sfreccia sul circuito di Aragon e fa impazzire il pubblico di casa, tagliando per primo il traguardo e allungando ulteriormente in classifica sugli avversari. Meno contento invece Jorge Lorenzo, caduto nelle fasi iniziali della ...

MotoGP – Caduta Lorenzo - Jorge è una furia! Il ducatista punta il dito contro Marquez : “colpa sua!” : Jorge Lorenzo è una furia: le accuse del maiorchino della Ducati dopo la Caduta alla prima curva del Gp di Aragon Domenica di gara amarissima per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di una brutta Caduta alla prima curva del Gp di Aragon. Il ducatista, dopo aver conquistato ieri la pole position sul circuito del Motorland, ha terminato troppo presto la sua gara ad Aragon: trasportato subito al centro medico, il ...

MotoGP - GP Aragon. Jorge Lorenzo accusa Marc Marquez : 'A terra per colpa sua' : Caduto alla prima curva del GP di Aragon, dove era partito dalla pole, Jorge Lorenzo si sfoga in conferenza: "C'è molta rabbia, perché avevo una grande possibilità di vincere. A parte l'infortunio la ...

MotoGP Aragon - Lorenzo se la prende con Marquez : «Mi chieda scusa» : ALCANIZ - 'Spero solo che Marc venga a scusarsi, a sapere come sto e soprattutto che non lo faccia di nuovo' . Jorge Lorenzo se la prende con il campione del mondo dopo la caduta alla prima curva di Aragon. 'Sto male, mi sento impotente e abbastanza arrabbiato - ha dichiarato lo spagnolo della Ducati al canale della MotoGp -. L'ingresso di Marc mi ha ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Jorge Lorenzo si è lussato l’alluce - gesso per lo spagnolo. Il referto dell’infortunio : Jorge Lorenzo è caduto alla prima curva del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, che scattava dalla pole position nella gara di casa, è stato letteralmente catapultato dalla propria moto ed è così stato vittima di un brutto incidente che ha lasciato delle conseguenze. L’highside ha fatto cadere rovinosamente il pilota della Ducati che ha colpito l’asfalto con il piede destro e, dopo i primi accertamenti, i ...