MotoGp | Jarvis ‘boccia’ la proposta di Valentino Rossi | divergenza di vedute in casa

sportfair

: ???? #Jarvis: 'Siamo in crisi Servono idee nuove e persone nuove' ???? #Garagon (Credits: #MotoGP) #Yamaha - SkySportMotoGP : ???? #Jarvis: 'Siamo in crisi Servono idee nuove e persone nuove' ???? #Garagon (Credits: #MotoGP) #Yamaha - AngyFra89 : RT @SkySportMotoGP: ???? #Jarvis: 'Siamo in crisi Servono idee nuove e persone nuove' ???? #Garagon (Credits: #MotoGP) #Yamaha - FormulaPassion : #MotoGP: #Jarvis ammette la crisi #Yamaha -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Dopo ladidi rivoluzionare la struttura organizzativa della Yamaha, Linha espresso il proprio punto di vista sulla vicendal’ha buttata lì, chiedendo una drastica rivoluzione dell’assetto organizzativo della Yamaha. Linperò non è sembrato d’accordo con il pesarese, convinto che basti solo lavorare per ritornare ai fasti di un tempo, aggiungendoci investimenti importanti per ricucire il gap con Honda e Ducati. Alessandro La Rocca/LaPresse Sono diverse dunque leall’interno delladi Iwata, una situazione non proprio perfetta per cancellare un 2018 nerissimo: “stiamo lavorando per il 2019 e abbiamo già fatto ad Aragon un test per provare il nuovo motore e le modifiche sull’elettronica, perciò è difficile dire in quale momento preciso arriverà la versione definitiva della moto ...