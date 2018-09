MotoGp – Disastro Yamaha ad Aragon | lo sconforto di Vinales | “era tutto sbagliato”

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / Gp Aragon 2018 : disastro Yamaha - Valentino Rossi solo 18°! : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Aragon 2018: la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:27:00 GMT)

Diretta MotoGp/ Qualifiche live : disastro Rossi - è fuori dalla Q2! Dentro Vinales e Nakagami (Gp Aragon 2018) : Diretta MotoGp Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Aragon 2018: cronaca e tempi delle sessioni in programma per la terza gara spagnola (oggi sabato 22 settembre)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:22:00 GMT)

MotoGp – Terminate le FP3 ad Aragon : solito dominio di Marquez - disastro Valentino Rossi : Si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, Marquez davanti alle Ducati. disastro Valentino Rossi, cade e chiude sedicesimo E’ il solito Marc Marquez a dominare la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, lo spagnolo chiude davanti a tutti una sessione caratterizzata dall’ennesimo disastro delle due Yamaha. Sia Maverick Viñales che Valentino Rossi, protagonista anche di una caduta, sono fuori dalla ...

MotoGp - Misano disastroso per Lorenzo! Lo spagnolo insediato da Marquez cade sul finire della gara [VIDEO] : Jorge Lorenzo cade al penultimo giro della gara di Misano, lo spagnolo stava lottando con Marc Marquez per mantenere il secondo posto Il Gp di San Marino ha regalato emozioni fino all’ultimo giro della gara. Tra queste c’è sicuramente la caduta al penultimo giro del Gran Premio di Jorge Lorenzo. Il maiorchino, reduce di una pole position con record, è caduto quando si trovava in seconda posizione insediato dal rivale Marc ...

MotoGp Misano - Dovizioso è uno spettacolo e vince : Lorenzo ko nel finale - Yamaha disastrose [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : analisi qualifiche. Lorenzo e la Ducati volano su un asfalto infido. Disastro Yamaha : Una giornata infinita quella vissuta sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un sabato davvero tempestoso per l’arrivo di un nubifragio che si è abbattuto su parte della pista del Northamptonshire e che ha causato, nel corso delle prove libere 4, una serie di cadute da parte di alcuni piloti. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato ...

MotoGp – Disastro ai box Yamaha nelle qualifiche a Silverstone : la reazione di Valentino Rossi [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi dopo l’errore ai box Yamaha che non gli ha permesso di lottare per un buon risultato in qualifica a Silverstone qualifiche deludenti in casa Yamaha oggi a Silverstone: il team di Iwata si è mostrato a proprio agio sul circuito inglese, come previsto, disputando una prima giornata di prove positiva. Il q2 del Gp della Gran Bretagna però è stato amarissimo per la Yamaha: Vinales e Valentino Rossi non sono ...

MotoGp – Che disastro a Silverstone! Tutti giù per terra sotto la pioggia : Rins ‘vigile - urla di dolore per Rabat [FOTO e VIDEO] : Condizioni incredibili a Silverstone nelle Fp4: Rins si improvvisa ‘vigile’ dopo una caduta, urla di dolore per Tito Rabat Un finale di sessione complicata e caotica, a Silverstone, nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna. Dopo aver sistemato l’assetto delle moto per scendere sulla pista bagnata, Rins è stato il primo ad uscire dai box così come è stato il primo a finire a terra: lo spagnolo della Suzuki si è volontariamente ...

MotoGp Redding - attacco feroce : "L'Aprilia è un disastro" : Dopocorsa infuocato quello di Scott Redding, che dopo il 20° posto con l'Aprilia nel GP d'Austria a Zeltweg, il compagno Aleix Espargaro ha chiuso 17°, ha attaccato pesantemente la Casa di Noale. "È ...

MotoGp - Jarvis catastrofico sul ‘disastro’ Yamaha : “non possiamo dare ai piloti la moto che meriterebbero” : Dopo il Gp d’Austria, a commentare i problemi della Yamaha anche il team manager della scuderia giapponese Lin Jarvis Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si fa ...

MotoGp – Valentino Rossi unico! Il Dottore sfoggia il suo miglior sorriso nonostante il sabato disastroso in Austria [FOTO] : Valentino Rossi non si smentisce mai: il bellissimo gesto del Dottore dopo le deludenti qualifiche del Gp d’Austria Valentino Rossi dimostra sempre e, involontariamente, il grande campione che è. Il Dottore ha affrontato due giornate complicatissime, ieri e oggi, al Red Bull Ring: prima un problema alla sua M1 nelle Fp1 del Gp d’Austria, poi una Q1 disastrosa che lo costringerà a partire domani dalla 14ª casella in griglia, ...

MotoGp – Austria disastrosa per Valentino Rossi : Q2 amara - qualifiche terminate per il Dottore : Q1 fallita per Valentino Rossi al Red Bull Ring: il Dottore non riesce a staccare il pass per le Q2 del Gp d’Austria Weekend complicatissimo per Valentino Rossi in Austria: il fine settimana al Red Bull Ring non è iniziato col piede giusto per il Dottore che ha dovuto fare i conti con un problema tecnico sulla sua M1, ieri mattina, nella prima sessione di prove libere, per poi faticare troppo sul bagnato nel pomeriggio. Il nove volte ...