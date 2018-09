MotoGp Aragon | Puig | «Marquez è un campione»

MotoGp Aragon - Iannone : «Bello lottare con Honda e Ducati» : ALCANIZ - Torna a sorridere dopo un periodo non facile Andrea Iannone. L'abruzzese ha centrato ad Aragon un bel podio, dimostrando di poter lottare alla pari con Marquez e Dovizioso: ' Sono contento, ...

Video/ MotoGp : highlights Gran Premio Aragona 2018 - classifica piloti : Video MotoGp: gli highlights del Gran Premio d'Aragona 2018, che si è corso il 23 settembre. Marc Marquez vince ancora, e allunga su Andrea Dovizioso: in classifica ha 72 punti di margine(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:12:00 GMT)

MotoGp – Dalla parte di Marquez o di Lorenzo? Espargarò si schiera dopo la caduta e le accuse di Jorge ad Aragon : Aleix Espargarò commenta la caduta di Jorge Lorenzo ad Aragon, secondo il pilota spagnolo Marquez non avrebbe nessuna responsabilità sull’incidente del ducatista Jorge Lorenzo ne esce a pezzi dal Gp di Aragona. Il pilota spagnolo al via, dopo la prima curva, è stato coinvolto in un incidente che lo ha costretto a recarsi al centro medico. dopo il patatrack davanti al suo pubblico, un Lorenzo particolarmente irritato è apparso in ...

MotoGp - Gp Aragon caduta Lorenzo : E' colpa di Marquez? L'analisi di Sanchini [Video] : ... Qui la news , Mauro Sanchini,commentatore i Sky Sport MotoGP, dopo la gara ha analizzato nel dettaglio la caduta del maiorchino e, sebbene sembra che Marquez abbia forzato la staccata, non può ...

MotoGp - GP Aragon : Lorenzo-Marquez - per noi è concorso di colpa : La caduta di Jorge Lorenzo, con relativa lussazione e frattura alle dita del piede destro, ha una coda polemica che si dimena nel tardo pomeriggio in conferenza stampa. Ce l'ha con Marquez. Una volta ...

VIDEO MotoGp - Highlights GP Aragon 2018 : Marc Marquez vince nel finale - battuto Dovizioso. Valentino Rossi ottavo - cade Lorenzo : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è tornato al successo grazie a un finale incandescente in cui ha pigiato forte sull’acceleratore respingendo gli assalti di Andrea Dovizioso mentre Andrea Iannone completa il podio. Valentino Rossi chiude in ottavo posizione, Jorge Lorenzo è caduto alla decima curva. Di seguito il VIDEO con gli Highlights del GP di Aragon ...

MotoGp – Vinales sconsolato dopo Aragon : “vedere gli altri che fanno bene e noi sempre peggio è difficile” : Maverick Vinales sconsolato dopo il GP di Aragon: ancora una giornata storta per la Yamaha, con lo spagnolo arrivato solo 10° Ancora una gara da dimenticare per la Yamaha. Il verdetto di Aragon vede Valentino Rossi chiudere 8° e Maverick Vinales addirittura 10° a +22 secondi dal vincitore Marquez. Tanta delusione per il pilota spagnolo, desideroso di far bene davanti al proprio pubblico. Nel post gara, Vinales è apparso quasi sconsolato al ...

MotoGp - GP Aragon. Jorge Lorenzo accusa Marc Marquez : 'A terra per colpa sua' : Caduto alla prima curva del GP di Aragon, dove era partito dalla pole, Jorge Lorenzo si sfoga in conferenza: "C'è molta rabbia, perché avevo una grande possibilità di vincere. A parte l'infortunio la ...

MotoGp - spettacolo ed emozioni in Spagna : tutte le FOTO dello splendido Gp di Aragon [GALLERY] : Una gara spettacolare quella andata in scena ad Aragon, vinta da Marc Marquez davanti a Dovizioso e Iannone. Solo ottavo Valentino Rossi Marc Marquez si porta a casa il Gp di Aragon uscendo vincitore dallo splendido testa a testa con Andrea Dovizioso. Lo spagnolo della Honda taglia il traguardo con pochi decimi di vantaggio sul ducatista, allungando anche nel mondiale dove conduce con 246 punti contro i 174 del forlivese. Sul podio anche ...

MotoGp – Terribile caduta per Jorge Lorenzo ad Aragon : la sequenza dell’incredibile impatto sull’asfalto [GALLERY] : Una Terribile caduta oggi al Gp di Aragon per Jorge Lorenzo: nella gallery la foto sequenza dell’highside del maiorchino Gp di Aragon amarissimo per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di un Terribile highside, alla prima curva della gara spagnola. Il ducatista è stato immediatamente soccorso e trasportato in barella al Centro Medico, dove è emersa una lussazione dell’alluce e una microfrattura al ...

MotoGp Aragon - Lorenzo se la prende con Marquez : «Mi chieda scusa» : ALCANIZ - 'Spero solo che Marc venga a scusarsi, a sapere come sto e soprattutto che non lo faccia di nuovo' . Jorge Lorenzo se la prende con il campione del mondo dopo la caduta alla prima curva di Aragon. 'Sto male, mi sento impotente e abbastanza arrabbiato - ha dichiarato lo spagnolo della Ducati al canale della MotoGp -. L'ingresso di Marc mi ha ...

MotoGp – Belen e Iannone in crisi? L’indizio social della showgirl dopo il podio di Andrea ad Aragon [VIDEO] : Belen Rodriguez smentisce la rottura con Iannone? La storia Instagram della showgirl argentina fa scatenare il gossip Negli ultimi giorni nei giornali di gossip non si è parlato d’altro che della rottura tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Diversi rumors hanno dato per certo l’addio tra la showgirl argentina e il pilota italiano di MotoGp, ma la reazione della più grande delle sorelle Rodriguez al terzo posto di Andrea ad ...

MotoGp – Valentino Rossi ottavo ad Aragon : l’accoglienza ai box è calorosa [VIDEO] : Strette di mano, abbracci e pacche: il team Yamaha vicino a Valentino Rossi dopo l’ottavo posto al Gp di Aragon Un weekend non proprio soddisfacente, ad Aragon, per la Yamaha. Dopo due giornate di prove complicatissime, il warm up di questa mattina sembra aver dato qualche spiraglio positivo ai piloti del team di Iwata. Effettivamente, la gara di Rossi e Vinales non è stata del tutto negativa: i due piloti sono riusciti a chiudere il ...

MotoGp - Marc Marquez - il re di Aragon : vittoria e allungo in classifica su Dovizioso : Vincere ad Aragon è ormai diventata una piacevole abitudine per Marquez, che piazza una vittoria decisiva nella corsa al titolo e smentisce le dichiarazioni "di facciata" della vigilia. Dopo le ...