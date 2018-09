Motocross | GP Imola 2018 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il Mondiale MXGP divolge al termine con il GP d’Italia, ventesimo ed ultimo appuntamento della stagione. Le ultime due manche del campionato si disputeranno nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di, ma non saranno decisive per l’assegnazione dei titoli iridati piloti in MX2 ed MXGP. Infatti nell’ultimo weekend Jeffrey Herlings e Jorge Prado hanno festeggiato con un GP d’anticipo rispettivamente il successo in MXGP ed MX2. La gara dirappresenterà un occasione di riscatto per Antonio Cairoli, il quale vorrà interrompere il dominio incontrastato del compagno di team Herlings con una vittoria davanti al pubblico italiano. L’olandese Herlings partirà coi favori del pronostico ma dovrà vedersela con Cairoli, Gajser, Febvre e Desalle. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’o d’inizio del ...