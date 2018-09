: #Mosca:Navalny esce da carcere,arrestato - CyberNewsH24 : #Mosca:Navalny esce da carcere,arrestato - TelevideoRai101 : Mosca:Navalny esce da carcere,arrestato - JJOHN301 : RT @guidoolimpio: Il leader dell'opposizione di piazza russa, il blogger Aleksei Navalny, è stato arrestato oggi a Mosca all'uscita dal car… -

Appena uscito dal, il leader dell'opposizione russa Sergeiè stato nuovamente. Lo ha reso noto il suo portavoce su Twitter precisando cheè stato portato in una stazione di polizia di. L'arresto precedente era avvenuto per una protesta non autorizzata. Inaveva appena scontato 30 giorni di detenzione.(Di lunedì 24 settembre 2018)