Monza | ci sono i fondi per gli affreschi del Quattrocento danneggiati da una infiltrazione

F1 - Maurizio Arrivabene : “I piloti maggiordomi? Mi sono scusato con Bottas. Dobbiamo imparare la lezione di Monza” : In lunga intervista concessa ad Autosprint il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene è andato a toccare tutti i temi caldi del post GP d’Italia del Mondiale 2018 di Formula Uno, senza sottrarsi agli argomenti scottanti. Sulla definizione di piloti “maggiordomi” che Arrivabene aveva usato parlando dei giochi di squadra in Mercedes e non in Ferrari, il manager bresciano ha corretto il tiro: “Ero convinto che ...

Galliani e Berlusconi sono tornati : “noi al Monza come CR7 alla Juventus” : Galliani e Berlusconi come “Ulisse che torna ad Itaca”, il duo ex Milan si appresta a mettere le mani sul Monza per portarlo in Serie A Galliani e Berlusconi sono pronti a prendere le redini del Monza. I tifosi del club lombardo stanno già sognando in grande, dato che i proclami del nuovo patron sono d’altissimo livello. Berlusconi vuole portare in Serie A il Monza, intanto Galliani inizia a tessere la sua ...

Pres. Monza : «Berlusconi interessato al club? Sono pronto a trattare» : Il presidente del club brianzolo di aver ricevuto una telefonata da parte di un esponente di Fininvest, che ha chiesto alcune informazioni sulla società. L'articolo Pres. Monza: «Berlusconi interessato al club? Sono pronto a trattare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presidente Monza : 'Berlusconi? Un onore - sono pronto a trattare' : MILANO - ' Visto quello che è successo nelle ultime ore, probabilmente la notizia è vera. Visto tutto questo clamore, probabilmente c'è davvero un'idea da parte di Fininvest sul Monza. Per quanto mi ...

F1 – Sorprendente retroscena in casa Ferrari - incontro Raikkonen-Elkann prima del Gp di Monza : ecco cosa si sono detti : Secondo quanto riferito da Autosprint, John Elkann avrebbe incontrato Raikkonen prima del Gp di Monza comunicandogli la sua sostituzione con Leclerc per il 2019 L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari è destinata a concludersi al termine di questa stagione, sono dunque sette le gare che separano il finlandese dall’addio alla scuderia di Maranello. LaPresse Una decisione già ampiamente presa dai vertici del Cavallino, che ...

Con MEETmeTONIGHT a Monza scienza e ricerca sono a portata di mano : Venerdì 28 e sabato 29 settembre a Monza la scienza e la ricerca saranno alla portata di tutti grazie a MEETmeTONIGHT, la grande iniziativa culturale aperta ai cittadini che l’Università di Milano-Bicocca e il Comune di Monza porteranno anche in Brianza, in piazza Roma sotto ai portici dell’Arengario dalle 10 alle 22. Per l’occasione saranno allestiti numerosi stand con esperimenti, dimostrazioni dal vivo e laboratori interattivi gestiti ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi” : Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas non sono certo mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “La macchina era veloce. Mi sono dovuto arrendere ai problemi con la gomma” : E’ secondo Kimi Raikkonen nel GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione di grande determinazione e volontà quella del finlandese che ha cercato di resistere al meglio possibile ad un grandioso Lewis Hamilton che, nonostante una macchina non all’altezza della Rossa, ha potuto sfruttare alla grande un problema alle gomme del finnico, vincendo la corsa di Monza e allungando nel campionato ...

F1 – Le Ferrari battono le Mercedes in qualifica a Monza - Wolff sorprendente : “sono felice - ecco perchè” : Wolff sorprendente dopo le qualifiche di ieri a Monza: le parole del team principal Mercedes dopo il sabato del Gp d’Italia La Mercedes non può fare altro che complimentarsi con la Ferrari dopo le qualifiche di ieri a Monza. Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position del Gp d’Italia, piazzandosi davanti a Vettel e Lewis Hamilton. Il britannico delle Frecce Argento è stato beffato proprio sul finale, ed è sembrato ...

F1 – Vettel mastica amaro a Monza - le parole di Seb dopo il secondo posto in qualifica : “ecco perchè non sono contento” : Vettel non troppo soddisfatto dopo il secondo posto in qualifica al Gp d’Italia: le parole del ferrarista nel sabato di Monza Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

F1 – Carey esalta il Gp di Monza : “l’energia e la passione si sono sentite sin da subito” : Chase Carey e il Gp d’Italia: il patron di Liberty Media commenta il weekend di gara di Monza “Grazie dell’opportunità di essere qui a Venezia e a Monza. Questa è la direzione che vorremmo prendesse questo sport. Un qualcosa più di un evento, ma qualcosa che coinvolga tutta la nazione e soprattutto i fan. L’obiettivo è rendere più accessibile lo spettacolo, penso che la mia squadra, che opera da un anno e mezzo, ...