Monza Berlusconi closing conferenza stampa

Monza - venerdì il closing con Berlusconi : Il 28 settembre è il giorno delle firme e della presentazione: l'ex presidente del Milan compra il 95%

Le notizie più importanti del giorno – Caos Juventus e Serie B - il Monza a Berlusconi

Monza - Colombo conferma la cessione della società a Berlusconi : Non è ancora ufficiale, ma manca veramente poco: presto il 95% del Monza sarà di Silvio Berlusconi. È lo stesso attuale presidente del club biancorosso, Nicola Colombo, a confermare la quasi conclusione delle trattative: “Abbiamo condiviso la decisione di ripartire le quote con il 95% che andrà ai nuovi azionisti e il 5% che resterà a me“, ha dichiarato al Giorno. Inizialmente l’ex presidente del Milan avrebbe dovuto ...

Berlusconi vicino al Monza - rilancio dell'ex patron del Milan : vuole più del 70% del club : Silvio Berlusconi è sempre più vicino all'acquisto del pacchetto di maggioranza del Monza. L'ex patron del Milan, uscito di scena dal mondo del calcio dopo la cessione del club rossonero ad una cordata cinese con a capo Yonghong Li che a sua volta ha ceduto il club al Fondo Elliott [VIDEO], è pronto a rimettersi in gioco. Troppo grande il richiamo del calcio. L'ex Premier infatti ha deciso di affondare il colpo e vuole prendersi il Monza. Con ...

Berlusconi si fa un “auto-regalo” : per il compleanno si compra il Monza : Silvio Berlusconi si sta confezionando il proprio regalo per il compleanno, si tratta di un club, il Monza calcio Silvio Berlusconi è ad un passo dall’acquisizione del 70% delle quote del Monza calcio, sempre accompagnato dal fido scudiero Adriano Galliani. Le voci si rincorrono ormai da tempo e l’ufficialità non tarderà ad arrivare. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il club sta preparando una presentazione in grande ...

Milan - Capello : 'Legatissimo a Berlusconi - sul Monza...' : Fabio Capello , ex allenatore del Milan , parla del Monza , che a breve può diventare di Berlusconi e di Galliani a la Gazzetta dello Sport : 'Sono legatissimo al Dottor Berlusconi perché è stato lui a darmi la possibilità di allenare. Con Galliani abbiamo vissuto anni splendidi. Questa storia ha una morale: la passione per il ...

Monza - Colombo dichiara : “Berlusconi non sa stare senza calcio - ecco quando si chiuderà l’accordo” : Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Felice Colombo, presidente del Milan che ha conquistato il decimo scudetto apponendo la stella sulla maglia, nonché padre dell’attuale numero uno del Monza, non si è sottratto alle domande sul ritorno nel calcio di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e sui suoi trascorsi rossoneri. Per quanto riguarda la trattativa Berlusconi-Monza, Colombo non si aspettava quanto è ...