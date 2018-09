Mondiali ciclismo 2018 – Le dolci parole di Cassani per Aru | “fa parte della squadra

Ciclismo - Mondiali 2018 oggi : programma - orari e tv di lunedì 24 settembre. Tutti gli italiani in gara : oggi, lunedì 24 settembre, si svolgeranno le prime corse contro il tempo individuali ai Mondiali 2018 di Ciclismo, dopo aver assistito ieri alle cronosquadre maschile e femminile. Scenderanno sulle strade della 20 km Watterns a Innsbruck le atlete della categoria juniores femminile Camilla Alessio, Giorgia Bariani, Vittoria Guazzini e Matilde Vitillo; mentre nei 27,8 km con partenza e arrivo nella stessa località della prova tra le donne vedremo ...

Calendario Mondiali ciclismo 2018 : date - programma - orari e tv di tutte le gare : Inizia la settima clou della stagione di ciclismo, con i Mondiali di Innsbruck (Austria). I migliori corridori del mondo si sfideranno sulle strade austriache per conquistare l’ambita maglia iridata. Vivremo tante sfide appassionati da qui a domenica, in cui ci sarà il gran finale con la durissima corsa dei professionisti. Il programma delle gare prevede nelle prime tre giornate le prove contro il tempo: lunedì si svolgeranno la cronometro ...

Mondiali ciclismo 2018 – Dumoulin non vince la cronometro a squadre e rilancia : “penso a mercoledì” : Tom Dumoulin commenta la medaglia d’argento rimediata dopo la cronometro maschile a squadre del campionato del mondo di Innsbruck 2018 Tom Dumoulin, campione del mondo in carica della cronometro individuale, nella prima prova di cui è stato protagonista ai campionati del mondo di Innsbruck 2018 ha rimediato una medaglia d’argento. Il ciclista olandese con il team Sunweb ha dovuto accontentarsi del secondo posto, dopo il ...

Mondiali ciclismo : azzurri senza Aru : ANSA, - ROMA, 23 SET - Non c'è Fabio Aru nel gruppo di otto azzurri convocati da Davide Cassani per il Mondiale su strada di ciclismo in programma domenica prossima a Innsbruck. Alla vigilia del ...

Mondiali ciclismo : primo oro a Canyon : ANSA, - INNSBRUCK, AUSTRIA,, 23 SET - La Canyon-Sram ha vinto il primo titolo dei Mondiali di ciclismo su strada 2018 ad Innsbruck, quello della cronosquadre femminile per club. Così anche Elena ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : speranze azzurre riposte in Edoardo Affini nella cronometro under 23 : Il percorso che attende i ciclisti under 23 ai Mondiali di Innsbruck nella cronometro individuale ricalca le orme di quello tracciato per gli juniores e le donne élite. 27,8 km quasi tutti pianeggianti nella prima parte; mossi e insidiosi, invece, nella seconda parte. speranze italiane riposte nelle gambe del 22enne Edoardo Affini, campione d’Europa di specialità in carica. Il mantovano ha tutte le carte in regola per giocarsi posizioni ...

Mondiali di ciclismo : ecco i nomi degli otto azzurri del ct Cassani per la prova su strada - non c'è Fabio Aru : Il commissario tecnico della Nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani, alla vigilia del raduno a Torbole, ufficializza gli otto per i Mondali di Innsbruck, prova in linea di domenica 30 settembre.

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Nibali capitano - Moscon asso nella manica - assente Fabio Aru : Il CT Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. La nostra Nazionale avrà però un importante asso ...

Mondiali ciclismo 2018 – Il CT Cassani ha sciolto gli ultimi dubbi : ecco gli 8 titolari dell’Italia : Davide Cassani ha comunicato il roster dell’Italia per i Mondiali di Ciclismo 2018 a Innsbruck: dopo il forfait di Aru delle ultime ore, ecco come cambia la squadra azzurra Dopo il forfait di Fabio Aru, arrivato nelle ultime ore, il CT azzurro, Davide Cassani, ha comunicato la lista ufficiale dei ciclisti che difenderanno i colori dell’Italia ai Mondiali di Ciclismo 2018. Al fianco di Vincenzo Nibali e Gianni Moscon, i due ...

Mondiali ciclismo 2018 - Fabio Aru rinuncia : 'Non sono in condizione'. Gli 8 di Cassani per la prova in linea : A malincuore, dopo essermi consultato con il commissario tecnico Davide Cassani , ho preso la decisione di rinunciare alla convocazione della Nazionale Italiana per i campionati del mondo di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : cronometro juniores femminile. Percorso impegnativo e tante pretendenti. L’Italia punta su Vittoria Guazzini : Domani si svolgerà la cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Su un Percorso impegnativo di 20 km le migliori stelle del Ciclismo giovanile si sfideranno per la conquista della maglia iridata. Lo scorso anno L’Italia fece una splendida doppietta con l’oro di Elena Pirrone e l’argento di Alessia Vigilia e ora le azzurre proveranno a essere di nuovo protagoniste. Andiamo a scoprire il Percorso e le favorite ...

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru rinuncia alla convocazione : “Non sono in condizione - l’Italia punti su chi sta meglio” : Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck (Austria). Il Cavaliere dei Quattro Mori si è chiamato fuori da solo, ritenendo di non avere la condizione fisica ideale per poter onorare al meglio la maglia azzurra e per poter essere seriamente utile alla squadra. Il sardo ha faticato alla recente Vuelta di Spagna e anche al Memorial Pantani di ieri non era riuscito a trovare il miglior colpo ...

