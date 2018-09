Mondiali ciclismo 2018 | Affini incassa il 4° posto nella crono U23 | “a questi livelli ci

Medagliere Mondiali ciclismo 2018 : Danimarca al comando : Sono partiti i Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck, in Austria: le prime cronometro individuali hanno premiato Danimarca ed Olanda, ma gioisce anche l’Italia con l’argento di Camilla Alessio nella prova femminile delle juniores. In calendario 10 prove, 5 a cronometro e 5 in linea, con sei titoli maschili e quattro femminili. Di seguito il Medagliere completo della ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Edoardo Affini giù dal podio per sei secondi nella cronometro Under23. Storica doppietta per il danese Mikkel Bjerg : Sfuma di un soffio la medaglia per Edoardo Affini nella cronometro Under23 dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Il 22enne mantovano ha chiuso in quarta posizione con un ritardo di 44.48 dal danese Mikkel Bjerg, che difende il titolo. L’azzurro non riesce a salire sul podio iridato per soli sei secondi, visto che l’altro danese Mathias Norsgaard Jorgensen si prende il bronzo a 38.30, l’argento va invece al belga Brent van Moer a ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro Under23 - Leonardo Affini quarto. Domina Mikkel Bjerg - bene anche Matteo Sobrero - nono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali 2018 di Ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km, ...

Mondiali ciclismo 2018 – Cronometro maschile Under23 : Affini si becca la medaglia di legno - Bjerg è d’oro : Edoardo Affini non va a medaglia per un soffio nella Cronometro individuale Under23 dei Mondiali di Ciclismo 2018, l’oro a Mikkel Bjerg Il danese Mikkel Bjerg, con il tempo di 32’31” ed una velocità di media di 51,111 km/h, ha vinto la medaglia d’oro nella prova della Cronometro individuale maschile Under23. Bjerg era campione in carica, suo era stato infatti il titolo nel 2017 ai campionati del mondo di Bergen. Nella seconda ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Tom Dumoulin uomo da battere nella cronometro individuale. Rohan Dennis l’unico in grado di rubargli lo scettro : Mercoledì 26 settembre andrà in scena la prova a cronometro élite maschile valida per i Mondiali 2018 di Ciclismo su strada. I professionisti della corsa contro il tempo si sfideranno su uno scenario veramente arduo e lungo oltre 52 km; sul traguardo di Innsbruck (Austria) prevarrà chi possiede grandi doti di passista con ottime abilità di scalatore allo stesso tempo. Andiamo a scoprire il percorso ed i favoriti della cronometro maschile ...

Mondiali ciclismo 2018 – Camilla Alessio d’argento - la gioia dell’azzurra : “non ero nemmeno sicura di fare questa crono” : Tutta la gioia di Camilla Alessio dopo l’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018 Camilla Alessio sprizza gioia da tutti i pori per la splendida medaglia d’argento conquistata nel mondiale della cronometro juniores. Stenta ancora a crederci. Il suo obiettivo era la Top Ten e alla fine si ritrova sul secondo gradino del podio battuta solo dall’olandese Rozemarijn ...

Ciclismo : Mondiali - Alessio d'argento : ANSA, - INNSBRUCK, AUSTRIA,, 24 SET - Comincia con una medaglia la settimana della nazionale italiana di Ciclismo impegnata nei Mondiali di Innsbruck. La padovana Camilla Alessio ha infatti ...

Mondiali ciclismo 2018 – Arriva la prima medaglia individuale azzurra : la 18enne Camilla Alessio d’argento a Innsbruck : Camilla Alessio d’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018 E’ iniziato lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo 2018: dopo le cronometro a squadre femminile e maschile elite di ieri, oggi tocca ai più giovani sfidarsi per le strade austriache. Questa mattina è andata infatti in scena la cronometro individuale femminile juniores, nella quale è Arrivata la prima ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Camilla Alessio conquista l’argento nella cronometro juniores! Titolo all’olandese Rozemarijn Ammerlaan - solamente sesta Vittoria Guazzini : La 17enne Camilla Alessio vola sul percorso di Innsbruck e conquista a sorpresa la medaglia d’argento nella cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo. La giovane veneta, al primo anno da juniores, ha realizzato una prova davvero eccezionale nei 20 km da Wattens a Innsbruck, chiudendo al secondo posto alle spalle dell’olandese Rozemarijn Ammerlaan, che conquista il Titolo. Alessio è stata la seconda atleta a prendere il via e ha ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non siamo i favoriti ai Mondiali. Aru? Speravo che ce la facesse ma insistere era un errore” : E così ora è tutto chiaro. Ieri il ct Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Una compagine che ...

Percorso Mondiali ciclismo 2018 : il tracciato dei professionisti ai raggi X. Salite a volontà - strappo finale al 28% : Oltre 4500 metri di dislivello e pendenze fino al 28%. Questo è ciò che dovranno affrontare i corridori nella prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà l’edizione più dura del nuovo millennio e assisteremo ad una grande lotta tra gli scalatori per la conquista della maglia iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il tracciato dei professionisti, con l’analisi del Percorso ai raggi X. 258,5 km da ...