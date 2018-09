Modric migliore al mondo | ' Congratulazioni Cristiano! Grato a Real e Croazia'

Barcellona - Busquets : 'Migliore al mondo? Messi - non c'è paragone con Modric ' : Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , parla di Lionel Messi : 'Il migliore al mondo? Adesso e da multo anni è Messi e lo sarà fin quando non si ritirerà. Modric è spettacolare ma Leo non ha paragoni, nè con Luka nè con nessun altro'.

Spagna - Luis Enrique : ' Modric ? No - il migliore al mondo è Messi!' : Luis Enrique , allenatore della Spagna , parla prima della sfida con la Croazia : 'Se devo parlare della Croazia dico che Modric e Rakitic sono i calciatori migliori, se devo parlare del migliore in ...

Modric Real Madrid - dichiarazione d'amore per il sesto anniversario nel club migliore al mondo : E questo Hala Madrid torna a tuonare oggi, nel tweet in cui Luka festeggia il suo sesto anniversario con le merengues: "6 anni nel miglior club al mondo ". Una dichiarazione d'amore impreziosita da ...

Mondiali Russia 2018 - Modric orgoglioso della sua Croazia : “siamo stati la squadra migliore per gran parte dell’incontro” : Il capitano della Croazia ha parlato ai media del proprio Paese dopo la sconfitta in finale contro la Francia, palesando amarezza e orgoglio Una sconfitta che fa male, un colpo duro da digerire soprattutto per quanto visto in campo. La Croazia esce a testa altissima dalla finale dei Mondiali di Russia 2018, dimostrando orgoglio anche dopo questo tremendo ko. AFP PHOTO / Jewel SAMAD / A metterci la faccia non poteva che essere Luka Modric, ...