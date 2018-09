Modelle | attori | politici E poi ci sonoi radical chic

ilgiornale

(Di lunedì 24 settembre 2018) Quell'aria da "giovane conduttore", probabilmente, non la perderà mai. Alessandro Cattelan è il Leonardo DiCaprio della televisione italiana, un po' per quelle vaghe analogie cromatiche nell'aspetto, ma molto di più perché, proprio come accade con il divo hollywoodiano, gli anni che passano sembrano accovacciarsi accanto a lui e chiedersi quando, finalmente, potranno saltargli addosso. Lui fa come se non ci fossero, tira diritto e sbandiera il suo sorriso da giovane. Quello di chi sta facendo una cosa che lo diverte e, in fondo, mica è colpa sua. Oggi il conduttore imprescindibile di X Factor e E poi c'è Cattelan, volto di casa Sky se ce n'è uno, di anni ne ha trentotto, è padre di una bambina che già va alle elementari ma a guardare la fila delle spettatrici con gli occhi a cuore che aspettano di entrare al Teatro Franco Parenti di Milano nuova location a fare da studio della nuova ...