Moda uomo | Vitale Barberis Canonico dà lezione di stile e svela le nuove tendenze

Moda uomo - lo stile sporty chic : sportswear di lusso - quali capi scegliere : Cosa si nasconde dietro il successo dello sportswear ? Il desiderio condiviso da uomini e donne di ogni età di indossare capi confortevoli, piacevoli al tatto e con cui muoversi liberamente. Il mercato Moda lusso da alcune stagioni ha risposto a questa esigenza con lo sporty couture e anche i marchi più classici e d’impronta sartoriale hanno creato nuove linee all’insegna del comfort. Dimenticate però l’abbigliamento in nylon o in felpa di ...

L’uomo della Moda più potente che non avete mai sentito nominare : È Imran Amed, il fondatore della rivista "Business of Fashion", considerata la più autorevole e influente del settore The post L’uomo della moda più potente che non avete mai sentito nominare appeared first on Il Post.