Mission H24 - A Spa il primo prototipo da corsa a idrogeno

(Di lunedì 24 settembre 2018) Si chiamaH24 ed è il nuovo progetto innovativo sostenuto dallAutomobile Club de lOuest in collaborazione con GreenGT: obiettivo, sviluppare unalimentato ain grado di partecipare alla 24 Ore di Le Mans 2024 nella futura categoria riservata alle vetture a zero ei.Un programma ambizioso. Le luci dei riflettori si sono accese questo weekend in Belgio, quando la nuovissima GreenGT LMPH2G è scesa in pista per la prima esibizione pubblica. Guidata da Yannick Dalmas, lauto aha compiuto dei giri di pista sulliconico circuito di Spa-Francorchamps, effettuando anche una prova di pit-stop: lviene inserito nel serbatoio in forma gassosa, a una pressione di 700 bar. La vettura sfrutta proprio lper spingere i quattro motori elettrici posizionati al posteriore ed è dotata anche di un sistema di recupero dellenergia cinetica che consente ...