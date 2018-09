Miss Italia | Manila Nazzaro | ‘Caterina Balivo? Mai legato con lei | è stata più fortunata

Manila Nazzaro - Miss Italia nel 1999 : «Noi al naturale - oggi ritoccate già a 20 anni» : di Marco Castoro Manila Nazzaro è stata Miss Italia nel 1999. Ha vinto un'edizione del concorso in cui era presente anche Caterina Balivo, finita terza. Dopo la corona e la fascia ha presentato per ...

Miss Italia 2018 – Ore d’ansia per Carlotta Maggiorana : la reginetta rischia la squalifica per le foto hot - presto il verdetto : Miss Italia 2018 rischia la corona: a Carlotta Maggiorana potrebbe essere tolto il titolo di ‘più bella d’Italia’ per le foto hot pubblicate dalla rivista ‘Oggi’ “C’è una comMissione di garanzia che si occupa della vicenda. Stiamo aspettando di avere tutti gli elementi e martedì gli avvocati della comMissione comunicheranno se ci sia stata o no la violazione del regolamento. Ricordo che le fotografie risalgono ...

Francesco Facchinetti/ Grande successo al timone di Miss Italia 2018 (Che tempo che fa) : Questa sera, domenica 23 settembre, Francesco Facchinetti sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa insieme a Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Carlotta Maggiorana/ Miss Italia 2018 : “Mi piacerebbe fare un film con Meryl Streep” (Che tempo che fa) : Carlotta Maggiorana, neo-eletta Miss Italia 2018, siederà al tavolo di Che tempo che fa durante la prima puntata in onda questa sera, domenica 23 settembre, su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Missione Mercurio - Italia 1/ Trama e cast del film di Paul Ziller (22 settembre 2018) : Missione Mercurio, il film di fantascienza in onda su Italia 1 oggi, sabato 22 settembre 2018. Nel cast: Kirk Acevedo, Diane Farr, Far Krowchuck, Jessica Parker Kennedy. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:20:00 GMT)

Diletta Leotta da sogno : nuova avventura in tv dopo il successo di Miss Italia [FOTO] : 1/23 Foto Instagram ...

Miss Italia - Montegiorgio aspetta Carlotta Maggiorana per la festa : Montegiorgio , Fermo, , 22 settembre 2018 - L'inizio della settima per i montegiorgesi è stata segnata dalla notizia che Carlotta Maggiorana , la 26enne originaria di Montegiorgio , è stata eletta ...

Torna Miss Teenager - concorso che lanciò i più importanti volti della tv italiana : In gara 25 ragazze, la finale domenica 23 settembre a Roma. Madrina dell'evento Barbara De Rossi, presidente di giuria...

Salute : l’Italia tra i Paesi al top per la riduzione dei morti per malattie non trasMissibili : Secondo una ricerca condotta dall’Imperial College di Londra e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicata su Lancet, sono pochi i Paesi al mondo che stanno riducendo le morti per malattie non trasmissibili ad una velocità sufficiente a soddisfare gli obiettivi dell’Onu per il 2030: l’Italia figura nel gruppo dei migliori insieme a Francia, Australia e Corea del Sud. Le malattie non trasmissibili ogni anno ...

Alice Rachele Arlanch - Miss Italia 2017 - ha ancora lo stesso fidanzato : 'Così ho sfatato la 'maledizione' ' ESCLUSIVO : Finalmente un'eccezione: Alice Rachele Arlanch, reginetta di bellezza in carica ancora per pochi giorni, è tuttora incatenata alle braccia del suo Andrea La Torre, 23 anni, studente di Economia alla ...

Miss Italia - scatti hot per Carlotta : la nuova reginetta potrebbe perdere la corona : Anche l'edizione 2018 di Miss Italia è giunta al termine con l'incoronazione della più bella, nel caso specifico Carlotta Maggiorana. Una giovane donna attraente che è riuscita a conquistare gli Italiani e la giuria ottenendo il titolo di "più bella d'Italia". Ma scettro e corona appena ottenuti potrebbero non restare per molto nelle sue mani. A mettere in dubbio il suo titolo c'è un preciso articolo del regolamento: tra i requisiti per essere ...

Miss Italia - Carlotta Maggiorana : non solo le foto di nudo - lunga esperienza in tv. La corona vacilla : Nel regolamento del concorso di bellezza infatti si stabilisce che le partecipanti non abbiano avuto esperienze nel mondo dello spettacolo. Peccato che, come riporta corriere.it, la Maggiorana abbia ...