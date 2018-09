Milleproroghe approvato | tra le nuove urgenze sulla scuola esami ed Invalsi

Approvato il decreto Milleproroghe - i sindaci contro il governo : “Interrotta ogni relazione” : Dal Senato arriva il via libera definitivo al decreto Milleproroghe. Protesta il Pd, mentre l'Anci, l'associazione dei sindaci, si schiera apertamente contro il governo per il taglio dei fondi alle periferie, annunciando di aver chiuso ogni relazione istituzionale con l'esecutivo: "Non ci facciamo prendere in giro".Continua a leggere

La Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto Milleproroghe : Con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti, la Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto milleproroghe (Cos’è un decreto milleproroghe?). In questo modo sono stati cancellati tutti gli emendamenti che erano stati presentati nelle ultime settimane di The post La Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto milleproroghe appeared first on Il Post.

Catanzaro da Vivere : decreto Milleproroghe approvato al Senato potrebbe essere un colpo mortale : 'Il decreto Milleproroghe approvato al Senato potrebbe essere un colpo mortale per i progetti di riqualificazione delle periferie che il Comune di Catanzaro, e altri 90 Comuni capoluogo, hanno ...

Il Milleproroghe sarà approvato dopo la pausa estiva : resta l'obbligo di autocertificazione per i vaccini : l'obbligo di autocertificazione dei vaccini per i genitori dei bimbi che devono iscriversi a scuola resterà in vigore per un altro anno. Il decreto Milleproroghe - dove è contenuta la norma che fa slittare di un anno la presentazione dei documenti - infatti, ha ricevuto il via libera del Senato ma sarà approvato definitivamente dalla Camera solo dopo la chiusura estiva del Parlamento. I lavori riprenderanno l'11 settembre, ...

Milleproroghe : Presutto - M5S - - approvato nostro emendamento a sostegno dei comuni Napoli : 'Le amministrazioni comunali in difficolta' vanno sostenute, per aiutare i cittadini, nulla cambia per quelle incapaci. In futuro, per loro, verranno valutati provvedimenti che sanzioneranno gli ...