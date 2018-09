Milano | giovane abortisce e nasconde il feto in casa | denunciata

Giovane climber trovato morto a Milano (a giugno) - vittima di un gioco sul web : Sono stati gli stessi genitori a dichiarare che il loro figlio 14 enne sarebbe stato vittima di un gioco pericoloso, il black out, per cui si sperimenta la mancanza d'ossigeno fino allo sfinimento. Igor Maj, giovane climber e figlio di appassionati di scalata molto conosciuti a Milano , è stato trovato morto , con una corda al collo, nella sua stanza, lo scorso 6 giugno. Un suicidio, secondo chi ha indagato nelle prime ore. ...

Tronco sui binari della Milano -Piacenza : la folle "bravata" di un giovane : Fortunatamente il convoglio in corsa ha spezzato il pezzo di legno, non si registrano danni particolari

Milano - giovane migrante muore in centro di accoglienza - i commenti su Facebook : "Uno in meno da mantenere" : Un'insufficenza cardiaca ha stroncato un 20enne ospite di un centro a Magenta, nel Milanese: volontari e politici locali condannano le frasi a matrice razzista

Milano - giovane di 17 anni investito da un'auto in centro : ricoverato in codice rosso - è grave : L'incidente in piazza Oberdan, il ragazzo era con un gruppo di amici: alla guida dell'auto un ventenne

Milano - giovane si dà fuoco in strada : la Scientifica sul posto per i rilievi : Si è dato fuoco in strada questo pomeriggio, all'angolo fra viale Zara e via Laurana a Milano. Sul posto, assieme agli agenti della polizia locale, sono arrivati anche gli uomini della Scientifica per i rilievi. Il giovane egiziano è ricoverato in codice rosso al Niguarda - ...