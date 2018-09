Milano Fashion Week 2018 – ghd official hair partner della sfilata di Elisabetta Franchi

La Milano Fashion Week volge al termine : il best of dell’ultimo giorno : MissoniMissoniMissoniMissoniMissoniMissoniMissoniGCDSGCDSGCDSGCDSRoberto CavalliRoberto CavalliRoberto CavalliRoberto CavalliMilano Moda Donna Primavera-Estate 2019: il best of del quinto giornoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoAgnonaAgnonaAgnonaAgnonaAF VandevorstAF VandevorstAF VandevorstAF VandevorstAF VandevorstErmanno ScervinoErmanno ScervinoErmanno ScervinoErmanno ScervinoErmanno ...

Tutti pazzi per Elisabetta Franchi : è lei la vera regina della Milano Fashion Week [FOTO e VIDEO] : Uno show da favola: Elisabetta Franchi si è superata per celebrare i 20 anni del brand con la collezione primavera-estate 2019 alla Milano Fashion Week La Milano Fashion Week sta regalando spettacolo puro a Tutti gli appassionati di moda: musica, moda, party, sfilate e tantissimo altro nella capitale della moda per la presentazione delle collezioni primavera/estate 2019. Uno show favoloso, ieri, alla Scuola Militare Teuliè di Milano per la ...

Milano Fashion Week : ecco la splendida Emily Ratajkowski [GALLERY] : 1/13 ...

Federica Pellegrini alla Milano Fashion Week - la nuotatrice in passerella [FOTO E VIDEO] : Federica Pellegrini alla Milano Fashion Week 2018, la nuotatrice azzurra nei panni di modella per Raffaela D’Angelo Federica Pellegrini, dopo essere stata ospite della sfilata Emporio Armani alla Milano Fashion Week insieme a Flavia Pennetta (VEDI QUI), ha presenziato nelle vesti di modella all’evento di Raffaela D’Angelo. Non è la prima volta che l’azzurra sfila per il brand di luxury beachwear, abbigliamento ed ...

Francesca Icardi star alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda è già a suo agio negli appuntamenti mondani [FOTO e VIDEO] : 1/13 Instagram ...

Francesca Icardi ‘star’ alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda ospite di una sfilata di moda [FOTO E VIDEO] : Wanda Nara e la figlia di Mauro Icardi alla sfilata di Elisabetta Franchi, la piccola Francesca è già ospite delle sfilate della Milano Fashion Week Il nome di Francesca Icardi, oltre a leggerlo su Instagram, sul profilo ufficiale che la figlia di Mauro vanta già da qualche tempo, lo avreste potuto leggere tra gli invitati alla sfilata Elisabetta Franchi. alla Milano Fashion Week la piccola figlia del calciatore dell’Inter e di Wanda ...

Federica Pellegrini - sfilata 'Divina' sulla passerella alla Milano Fashion Week. VIDEO : Una sfilata con costume personalizzato. alla Fashion Week di Milano protagonista in passerella Federica Pellegrini . La leggenda del nuoto azzurro ha sfilato con un costume a lei dedicato con ricamata ...

Milano Fashion Week 2018 : l'Italia dello stile mette al primo posto idee e reputazione : E proprio nello Spazio Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - quartier generale ufficiale della settimana della moda - è stato pensato anche il Fashion ...

Milano Fashion Week - grande spettacolo sexy : da Wanda Nara a Melissa Satta da Federica Nargi a Belen Rodriguez [GALLERY] : 1/21 Instagram ...

Chi è Chi Awards : la musica che ama la moda alla Milano Fashion Week : I Chi è Chi Awards ogni anno premiano personalità che si contraddistinguono su argomenti connessi all’eccellenza ed all’attualità e, come ogni anno, aprono la Milano Fashion Week. La 18esima edizione dei premi, ideati da Cristiana Schieppati e organizzati da Crisalide Press, si è svolta nell'affascinante Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano. Il Tema Questo anno il leitmotiv della premiazione era il rapporto tra moda e musica e i vari premi ...

Milano Fashion Week 2018 – Pugnale per Anteprima alla Caserma Militare Teuliè : Pugnale per Anteprima alla Milano Fashion Week 2018 Frivolo e Seduttiva, sono i due modelli Pugnale, noto brand indipendente made in Italy che si distingue nel segmento eyewear, che sono stati scelti dal prestigioso marchio di moda Anteprima per la Milano Fashion Week 2018. La sfilata si è svolta giovedì 20 settembre alla Caserma Militare Teulié. Frivolo e Seduttiva, sono stati interpretati per Anteprima da Pugnale, che li ha resi ...

Belen single in nero alla Milano Fashion Week : Belen Rodriguez inaugura la sua nuova vita da single alla Milano Fashion Week. La showgirl argentina ha preso parte alla sfilata di Alberta Ferretti, attirando l’attenzione di fotografi e curiosi. Per l’occasione Belen ha sfoggiato una tuta nera, scollata e molto elegante, abbinata a tacchi altissimi. Accanto a lei non c’era Andrea Iannone, come prevedibile dopo le voci di rottura fra i due, ma Giuseppe Dicecca, suo stylist e ...

Milano Fashion Week : il meglio del secondo giorno : Robbie Williams e Giorgio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraFendiFendiFendiFendiFendiFendi«My name is Robbie fucking Williams, this is my ass» – ce lo mostra, alzando la ...