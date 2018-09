Milano | 500 donne in bicicletta per la Fancy Women Bike Ride

Fiat 500 e Barbie - ancora insieme a Milano. Ma occhio alla candid camera… – FOTO : Era già sucesso qualche anno fa, precisamente nel 2009, che Fiat e Mattel decidessero di collaborare mettendo insieme quanto di più “prezioso”, commercialmente parlando, possedessero. Ed ecco dunque Fiat 500 e Barbie, icone ognuna a modo suo, messa una vicino all’altra in perfetto stile co-branding. Un successo, allora, da ripetere oggi. Cosa che sta effettivamente succedendo a Corso Buenos Aires e nelle principali ...

La Fiat 500 di Barbie alla Vogue For Milano Night : Tutti la stavamo aspettando e finalmente è tornata: dopo il successo del 2009, Fiat 500 e Barbie tornano insieme, per stupire ancora una volta il pubblico! In vista del suo 60° compleanno nel 2019, Barbie si rimette alla guida della sua Fiat 500, un’icona da tutti riconosciuta per l’eccellente design italiano, il glamour assoluto e […] L'articolo La Fiat 500 di Barbie alla Vogue For Milano Night sembra essere il primo su ...

Fiat 500X : la versione da rally firmata Milano Racing e Oreca : Dotata del Kit FIA R4 , la 500X da rally sarà spinta da un motore turbo 1.6 da quattro cilindri e 270 CV di potenza , di origine Peugeot Sport , abbinato a un cambio sequenziale e alla trazione ...

Fiat - Da Oreca e Milano Racing la 500X da Rally : La scuderia transalpina Milano Racing ha svelato le prime immagini della Fiat 500X da Rally sviluppata con la collaborazione della Oreca. La piccola Suv torinese, della quale è stato di recente presentato il facelift, dispone di tutte le modifiche meccaniche previste dal kit R4 e, a partire dal 2019, correrà sia nel campionato francese di Rally, sia in quello europeo con i colori della Milano Racing. La vettura sarà prodotta anche per altri ...

Milano inizia i festeggiamenti per i 500 anni della morte di Leonardo : il Cenacolo Vinciano apre anche la sera : Orari prolungati per le visite al Museo a partire da domenica 2 settembre: a ottobre la mostra dei disegni preparatori dell'Ultima Cena

Milano unica Borsa in rosso - a Wall Street l’S&P500 per la prima volta sopra 2900 : Incerte le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico. Acquisti sul settore auto. Milano resta sensibile all'andamento dei titoli di Stato - sotto pressione anche per l'incertezza sulla Legge di Bilancio - e alla questione concessioni dopo il disastro di Genova. BTp migliorano dopo l'asta del Tesoro sui Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tenere i 20.500 punti (23 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di mantenersi sopra quota 20.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 05:28:00 GMT)

Milano : Casa della carità - in un anno aiutate più di 5.500 persone : Mentre la trasparenza nel rendicontare cosa si fa, come e grazie a chi lo si fa, per noi non è solo un obbligo burocratico, ma significa valorizzare quell'economia di solidarietà che, partendo da ...

Milano : Casa della carità - in un anno aiutate più di 5.500 persone : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Nel 2017, grazie a 14.631 donatori, 100 volontari e 78 dipendenti, la Casa della carità ha destinato 4.587.989 euro per prendersi cura di 5.553 uomini, donne e minori, ospitarne 716, fornire assistenza legale a 578 persone, effettuare 516 visite mediche, distribuire 55.

500 anni dalla morte di Leonardo : Milano si prepara a celebrarlo : Il Piccolo Teatro a settembre 2018 porterà in scena spettacoli dedicati al grande genio dell'artista. Mentre la Fondazione Stelline e Museo del Novecento nella primavera del 2019 si terrà una mostra ...