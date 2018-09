Milan-Atalanta | in diretta tv su SkySport e in streaming su SkyGo

Video/ Milan-Atalanta - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 5giornata - : Video Milan Atalanta , risultato finale 2-2, : gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Video/ Milan-Atalanta (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata) : Video Milan Atalanta (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro. Novanta minuti di grandi emozioni tra i rossoneri e gli orobici.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:08:00 GMT)

Milan-Atalanta - Leonardo : 'Persa la convinzione da grande squadra' : MILAN NEWS grande prestazione ma risultato non soddisfacente del Milan in casa contro l' Atalanta . Due volte in vantaggio, i rossoneri si sono fatti raggiungere. Nel post-partita a Sky Sport ha parlato Leonardo . Il direttore tecnico rossonero ha commentato la rimonta subita dal Milan: 'E' successo anche in altre partite di vedere rimonte. Ci sono tante cose positive, ma la gestione ...

Milan-Atalanta - Gattuso e il 'pizzino' a Biglia : indicazioni al centrocampo con un bigliettino : L'allenatore spesso è un uomo 'solo', comandante di una squadra formata da tanti calciatori che seguono le sue direttive. Spesso risulta difficile comunicare con tutti i giocatori, soprattutto durante ...

Milan-Atalanta - l’esilarante commento di Gattuso dopo il pareggio : Solo un pareggio per il Milan nella gara di campionato contro l’Atalanta, ecco l’analisi di Gennaro Gattuso al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “ho visto una squadra a due facce, come da 4 giornate a questa parte. A tratti giochiamo un buon calcio ma non riusciamo ad essere costanti. E se non chiudi le partite con un primo tempo come il nostro è chiaro che possa finire male. Basta guardare anche solo le ...

Milan - Atalanta 2-2 : Milan e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nel posticipo delle 18 della quinta giornata del campionato di serie A. Due volte avanti i rossoneri, subito con Higuain e con Bonaventura dopo il pareggio di ...

Milan - Higuain e Bonaventura non bastano : pareggio sprecone - 2-2 contro l'Atalanta : È terminata 2-2 la sfida tra Milan e Atalanta, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Al vantaggio immediato di Higuain al 2' replica Gomez al 10' della ripresa. Bonaventura al 16' realizza il ...

Remuntada Atalanta - Milan beffato : Clamorosa 'Remuntada' dell'Atalanta, che frena e beffa il Milan . Si conclude con un 2-2 il posticipo delle 18 giocato a San Siro, che ha visto la squadra di Rino Gattuso in vantaggio per ben due ...

Milan-Atalanta 2-2 : Higuain e Bonaventura non bastano - rossoneri raggiunti al 92' : MILANO - Due gol, due pali e un gol annullato a Bonaventura, tanto Milan ma non basta. I rossoneri conducono, specie nel primo tempo, il match contro l'Atalanta, ma in pieno recupero si fanno ...

Pagelle/ Milan-Atalanta (2-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Milan Atalanta (2-2): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza ed è stata valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:28:00 GMT)

Serie A - Milan-Atalanta 2-2 : il tabellino : Milan-Atalanta 2-2 - Primo tempo 1-0 Reti - 2' p.t. Higuain, M,, 10' s.t. Gomez, A,, 16' s.t. Bonaventura, M,, 45'+1' s.t. Rigoni, A,. Milan, 4-3-3, - G. Donnarumma; Calabria, dal 21' s.t. Abate,, ...

Calcio - Serie A : Milan-Atalanta 2-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Milan si fa riprendere due volte : con l’Atalanta finisce 2-2 : Il Pipita segna dopo 93’’, per il centrocampista anche un palo e un gol annullato con la Var. Gomez sottoporta firma il momentaneo pareggio, Rigoni la raddrizza nel recupero

VIDEO Milan-Atalanta 2-2 - gli highlights della partita : il gol beffa di Rigoni gela San Siro : Il terzo gol consecutivo di Gonzalo Higuain non è sufficiente per regalare al Milan i tre punti nella sfida contro l’Atalanta, valida per quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. A San Siro termina 2-2 e i rossoneri, in vantaggio due volte coi gol del Pipita e di Giacomo Bonaventura, sono stati raggiunti dalle marcatura del Papu Gomez e di Emiliano Rigoni nel recupero del secondo tempo. Riviamo gli highlights ...