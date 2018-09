Migranti | il cardinale Bassetti | Continueremo a sentirci responsabili

Migranti - il cardinale Montenegro : "Non arrivano qua per essere prigionieri" : Secondo il cardinale , infine, 'la migrazione è la conseguenza di un'ingiustizia che continua a reggersi nel mondo e a governare la storia del mondo. Questa gente sta pagando quello che altri, che poi ...

Il cardinale Krajewski al Centro "Mondo migliore" per portare i gelati ai Migranti : Una grande festa, oggi pomeriggio, nel Centro 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa, alle porte di Roma, dove sono ospiti i migranti sbarcati dalla nave Diciotti che nelle prossime ore, gli ultimi domani, partiranno per essere accolti nelle diverse ...

Il cardinale Scola sui Migranti : "Non possiamo accogliere tutti" : Il cardinale Angelo Scola non è stato il "grande sconfitto" dell'ultimo Conclave. Questo, almeno, è quello che si deduce leggendo le dichiarazioni rilasciate dal porporato a Il Giornale.In molti, specie nelle fase precedenti l'evento che ha portato all'elezione di Jorge Mario Bergoglio, avevano etichettato il cardinale italiano come il "candidato di Benedetto XVI". Quello designato per la successione. A sentire l'arcivescovo emerito di Milano, ...