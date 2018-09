Migranti | arriva la stretta di Salvini | i dubbi di Colle e M5S sul decreto

Arriva il decreto Salvini su sicurezza e Migranti : stretta su permessi di soggiorno e cittadinanza : Approda in Consiglio dei ministri il decreto Salvini su sicurezza e migranti. Un provvedimento che potrebbe trovare l'opposizione del Colle e del M5s su alcuni punti, soprattutto quelli riguardanti la stretta sui permessi di soggiorno e sulla cittadinanza per gli stranieri. Ecco tutti i punti contenuti nel decreto.Continua a leggere

Stretta su Migranti e sicurezza Il decreto Salvini arriva in Cdm : arriva in Consiglio dei ministri, dopo il rinvio di giovedì, il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione, oggetto negli ultimi giorni di uno stop-and-go legato a dubbi di costituzionalità. Il primo riguarda l'uso del decreto legge... Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Se avessi rispettato le regole sarebbero arrivati 150mila Migranti" : La prossima settimana il governo giallo verde porta in Consiglio dei ministri la manovra e il decreto sicurezza-immigrazione. Ad annunciarlo dal palco di Atreju è lo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vice premier leghista nel suo intervento affronta diversi temi e ribadisce a chiare lettere che "siamo al governo per starci 5 anni". La manovra è un po' la prova del nove per il governo di Conte: "Se l'anno prossimo pagheranno un ...

Batteri e insetti pericolosi? Arrivano con i commerci - non con i Migranti : Le ricerche dimostrano che le "specie aliene" entrano in Europa sui mercantili e gli aerei di linea: niente a che vedere con i barconi dall'Africa

Coggiola arrivati altri quattro Migranti nel progetto Sprar : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Coggiola arrivati altri ...

Migranti - lunedì al via il rimpatrio dei tunisini arrivati a Lampedusa - : Tunisi avrebbe negato una procedura lampo per il rientro dei suoi cittadini: le operazioni inizieranno dunque seguendo i patti in vigore con Roma

Migranti - in 184 arrivano coi barchini a Lampedusa. Ieri Salvini diceva : “Farò di tutto per non farli sbarcare” : 184 Migranti sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, arrivati con piccole imbarcazioni a motore. Ieri un’immagine di una delle barche, scattata da un aereo militare in ricognizione sul Mediterraneo, era stata postata su Facebook da Matteo Salvini: “Almeno 7 di questi barchini, veloci e con pochi immigrati a bordo, sono in questo momento in acque maltesi. Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente traffico di ...

Migranti - 34 arrivati a bordo della Diciotti individuati a Ventimiglia - : La polizia ha riconosciuto i membri del gruppo mentre viaggiavano verso il centro della Crocerossa Campo Roja, la sera del 9 settembre. Si trovavano su un pullman noleggiato dalla Baobab Experience di ...

Migranti - arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana.Continua a leggere

Arrivati sulle coste sarde in un solo giorno 42 Migranti : Una nota della Compagnia Carabinieri di Carbonia comunica che tra ieri e oggi ci sono stati numerosi sbarchi nelle coste del Sulcis. In particolare i migranti recuperati sono stati 42. Nella giornata ...

Migranti - il cardinale Montenegro : "Non arrivano qua per essere prigionieri" : Secondo il cardinale, infine, 'la migrazione è la conseguenza di un'ingiustizia che continua a reggersi nel mondo e a governare la storia del mondo. Questa gente sta pagando quello che altri, che poi ...

Un quarto dei Migranti arrivati in Italia con la Diciotti ha lasciato i centri di accoglienza : Il governo Italiano ha fatto sapere che 40 dei 144 migranti maggiorenni sbarcati in Italia a bordo della Diciotti, la nave militare che ad agosto è rimasta per giorni al centro di un caso nazionale, non si trovano più nei The post Un quarto dei migranti arrivati in Italia con la Diciotti ha lasciato i centri di accoglienza appeared first on Il Post.

Siria - messaggio all'UE : 'Migranti? Abbiamo informazioni su terroristi arrivati da voi' : Oltre sette anni di guerra, più di 350 mila morti e circa 6 milioni di persone che hanno chiesto asilo politico all'estero. Sono alcuni dei dati più significativi della tremenda crisi Siriana in atto dal 2011 che, in questo scorcio finale del 2018, sta vivendo il suo epilogo. Il finale è gia' scritto, la guerra si concludera' con la vittoria delle forze governative del presidente Bashar al-Assad il cui esercito, con il supporto militare russo ed ...