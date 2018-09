Meteo - il caldo saluta l'autunno : «In arrivo un fronte tempestoso». E crollano le temperature Previsioni : Addio estate, benvenuto autunno, salutato dal grande caldo, con temperature ancora estive e punte intorno a 30 gradi, ma già da lunedì il tempo cambierà. Secondo quanto riporta...

Meteo - il caldo saluta l'autunno : «In arrivo un fronte tempestoso».E crollano le temperature Previsioni : Addio estate, benvenuto autunno, salutato dal grande caldo, con temperature ancora estive e punte intorno a 30 gradi, ma già da lunedì il tempo cambierà. Secondo quanto riporta...

Meteo - ultimo caldo estivo : da lunedì pioggia e temperature in picchiata : Il campo di alta pressione che da tanti giorni ormai è protagonista sul nostro Paese con sole e caldo estivo ha le ore contate. Da lunedì una nuova perturbazione infatti farà ingresso sulla Penisola portando qualche pioggia ma soprattutto venti freddi che comporteranno un brusco calo delle temperature.Continua a leggere

Equinozio d'Autunno 2018 : oggi il cambio di stagione - ma che caldo! - Meteo : Nella notte il cambio di stagione, Equinozio d'Autunno oggi 23 settembre 2018! oggi 23 settembre 2018 possiamo considerarlo il primo giorno ufficiale d'Autunno sul piano astronomico, dopo che sul...

Meteo - ultimo weekend dal sapore estivo : sabato e domenica con sole e caldo : Secondo gli esperti Meteo avremo un weekend di tempo prevalentemente stabile, con temperature ancora abbastanza alte e sole in gran parte del Paese. Ma poi nelle prossime ore cambierà tutto: a partire da lunedì arriverà il maltempo con nubifragi e grandinate e sarà accompagnato da un crollo termico di 12-15 gradi.Continua a leggere

Previsioni Meteo - nel weekend torna il bel tempo : sole e caldo in tutt’Italia soprattutto Domenica 23 Settembre : Previsioni Meteo – Dopo l’azione del Ciclone Mediterraneo (che scombussolerà fino a tutto venerdì le acque del medio e basso Tirreno con venti di burrasca, nubifragi, piogge e locali nubifragi anche sulla terraferma tra Sardegna, Sicilia e aree centro meridionali ), l’instabilità concederà una tregua. Intanto il bel tempo è già arrivato al Nord, Nord Toscana, Nord Appennino con sole prevalente, salvo qualche addensamento locale sui ...

Allerta Meteo - ecco come il mar Tirreno molto caldo può innescare la formazione dell’Uragano Mediterraneo tra 19 - 20 e 21 Settembre [MAPPE] : 1/14 ...

Meteo : aumenta l'instabilita' - forti temporali oggi da nord a sud! Fara' ancora caldo : Alta pressione sempre più debole, forti temporali in giornata da nord a sud. Ma clima ancora caldo... Meteo / L'alta pressione sub-tropicale che da almeno 10 giorni insiste sul Mediterraneo sta...

Meteo - temporali e instabilità sull’Italia. Ma il caldo anomalo non ci abbandona : oltre 30° : caldo anomalo e l'instabilità atmosferica saranno protagonisti delle prossime ore a livello Meteorologico. Non mancheranno i temporali su buona parte del Nord, del Centro, e in Sardegna.Continua a leggere

Meteo Sardegna : ancora caldo e temporali nell’Isola : In Sardegna tanto caldo e sole, ma a intermittenza. Anche questa settimana, come quella appena trascorsa, il clima sull’isola non sarà dei migliori. Almeno per chi vorrebbe trascorrere ancora qualche giorno in spiaggia a prendere il sole. Fino a giovedì infatti sono previste piogge e temporali isolati, anche se le temperature rimarranno ancora alte. “Da martedì a giovedì si proseguirà con questo flusso che darà vita a precipitazioni ...

Previsioni Meteo - focus sull’ondata di caldo sulla Penisola Iberica : temperature impressionanti ben oltre i 30°C in settimana - quasi 40°C nel weekend [MAPPE] : 1/11 ...

Previsioni Meteo - anomalie sconvolgenti settimana : caldo senza precedenti sull’Europa - violenti temporali sull’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/40 ...

Previsioni Meteo : tra caldo e temporali in settimana - poi irrompe l'Autunno : settimana ancora calda ma con qualche temporale in più! Arriva la svolta in terza decade Previsioni Meteo / L'alta pressione sub-tropicale sta pian piano invecchiando dato il suo lungo periodo di...

Previsioni Meteo - incredibile ondata di caldo in Europa : torna l’estate - anomalie impressionanti [MAPPE] : 1/12 ...