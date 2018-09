Meteo | arriva l’autunno e porta con sé il maltempo Allerta in 4 regioni

Meteo - ultimo weekend di sole. Da lunedì temperature in discesa - arriva l’autunno : Nelle prossime ore l'instabilità Meteo rologica lascerà spazio al tempo soleggiato, che la farà da padrone per tutto il weekend . Da lunedì deciso calo delle temperature .Continua a leggere

Previsioni Meteo : sempre piu' nubi e rovesci sull'Italia in settimana - poi arriva la svolta : Persiste il caldo sull'Italia , ma tornano i temporali in settimana ! Possibile importante svolta tra 7 giorni! Previsioni meteo / Mentre in altre zone del mondo abbiamo giorni davvero movimentati...

Allerta Meteo della Protezione Civile : addio estate - arriva il maltempo in varie Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – L’intrusione di correnti d’aria più fredda in quota sul settore nord-occidentale determinerà, nel corso delle prossime ore, condizioni di moderata instabilità con piogge e temporali, anche di forte intensità, su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Previsioni Meteo Ottobre 2018 - la tendenza a lungo termine : arrivano le piogge autunnali : Previsioni Meteo Ottobre 2018 – Iniziano ad arrivare i primi dati stagionali su quella che potrebbe essere la tendenza di massima per il prossimo mese di Ottobre , il primo autunnale per eccellenza. Dati grossolani che necessitano ovviamente di rettifica nel corso dei prossimi giorni, ma che già ci indicano che approccio circolatorio potremmo avere a scala europea. Il dato più evidente è l’instaurarsi di un possibile canale moderatamente ...

Previsioni Meteo Regno Unito - arrivano diversi giorni di freddo e pioggia dopo l’estate più calda mai registrata nel Paese : Il periodo da giugno ad agosto è stato dichiarato l’estate più calda mai registrata nel Regno Unito nel suo complesso e l’estate più calda mai registrata in Inghilterra, secondo il Met Office, l’ufficio Meteo rologico nazionale. Anche se AccuWeather prevede un autunno più caldo rispetto alla media nel Paese , nei prossimi giorni è atteso un cambiamento verso condizioni più fresche e umide. Una depressione in lento movimento dalla Scozia ...

Oggi termina l’estate Meteorologica - e sta per arrivare l’equinozio : ecco DATA e ORA dell’inizio ufficiale dell’autunno astronomico : Inizia Oggi 1° settembre 2018 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...