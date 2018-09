Meloni pronta a rottamare Fdi | Costruiamo la grande casa dei conservatori e

ilgiornale

(Di lunedì 24 settembre 2018) Roma - "Mettiamo insiemee Sovranisti, partendo da Fratelli d'Italia, apriamo le nostre liste, rigeneriamo e ripensiamo e non riassembliamo il centrodestra. Dobbiamo costruire partendo da quello che in Italia manca, ossia unmovimento, un partito deie dei sovranisti che metta al centro l'interesse nazionale italiano, l'identità italiana, il concetto di patria, di nazione".Giorgiasale sul palco di Atreju e avvia il suo progetto di allargamento del partito. L'idea è quella di una nuovapolitica, un movimento che si candidi a fare la seconda gamba sovranista alleata ai populisti di Matteo Salvini."Voglio gettare il cuore oltre l'ostacolo - spiega dal palco - e lancio un appello deciso, non solo alla destra, ma anche a chi si è sempre definito liberale o conservatore, o patriota o semplicemente italiano, partendo dalle tante personalità che ...