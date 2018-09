Mega Man 11 - prova

Il gigante dei cieli atterra negli Usa : missione umanitaria per il Mega aereo : L'Antonov An-225 Mriya, il più grande aereo cargo del mondo, è atterrato all'aeroporto internazionale di Oakland, in California, dopo essere partito 13 ore prima da Gostomel in Ucraina per raccogliere 140 tonnellate di rifornimenti Usa, alimentari e non, ...

Mega Man 11 : scopriamo due livelli del gioco grazie a due nuovi video gameplay : Possiamo vedere due nuovi video pubblicati in rete e ritraenti l'atteso Mega Man 11, per la felicità degli appassionati di questo classico videoludico.Il gioco, fresco della demo disponibile su PlayStation Store, Nintendo eShop e Microsoft Store, si mostra in questi due filmati nei quali possiamo vedere due livelli completi, lo stage di Blast Man e quello di Impact Man.Vale la pena ricordare che il peso del download della demo è di soli 200 MB, ...

Golf - European Tour 2018 : gran giro di Nino Bertasio che è decimo all’OMega European Masters. Vola al comando Matthew Fitzpatrick : Si è completato il terzo giro all’Omega European Masters. Sul par 70 di Crans Montana, Svizzera, si abbatte il ciclone Matthew Fitzpatrick: l’inglese gira in 63 colpi, piazza un eagle alla settima buca, distribuisce in giro altri cinque birdie e va al comando con un -14 complessivo. Dopo il settimo posto in Danimarca, il ventiquattrenne insegue la prima vittoria del 2018 dopo tre occasioni in cui ci è andato vicino in maggiore o ...

Mega Man 11 : I Requisiti di Sistema : Capcom svela ufficialmente in Anteprima i Requisiti di Sistema per la versione PC di Mega Man 11, prevista in concomitanza anche su console (Xbox One, PS4 e Nintendo Switch) a partire dal 2 Ottobre 2018. Mega Man 11: I Requisiti PC MINIMI Richiede un processore e un Sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: OS: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit required) Processore: Intel Core i5-3470 3.20GHz or AMD equivalent or ...

Mega Man 11 – La demo è ora disponibile : Tutti coloro che non vedono l’ora dell’uscita di Mega Man 11 hanno finalmente l’occasione di mettere alla prova le loro abilità, prima del 2 ottobre, uscita del gioco. Affronta il formidabile e alquanto arrogante Block Man nella demo gratuita, disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Prova Mega Man 11 GRATIS con la demo Nella demo i giocatori hanno la possibilità di scegliere tra ...

Disponibile la demo di Mega Man 11 per Nintendo Switch - PS4 e Xbox One : Come segnalato da Comicbook, Capcom ha reso Disponibile la demo di Mega Man 11 su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. La versione per l'ibrida era stata già pubblicata nella giornata di ieri sull'eShop.Nella demo potrete scegliere il livello di difficoltà e cimentarvi contro "nemici di tutti i tipi e le trappole nel livello Block Man". Inoltre, sarete incoraggiati a utilizzare vari strumenti tra cui il nuovo sistema Double Gear, utile a rallentare ...

Golf – OMega European Masters - il tedesco Kieffer al comando dopo il primo turno : italiani lontani dal vertice : Il tedesco guida la classifica del torneo dell’European Tour, inizio soft per gli italiani in gara Il tedesco Maximilian Kieffer è al comando con 64 (-6) colpi nell’Omega European Masters (European Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera. Inizio soft dei giocatori italiani: sono al 61° posto con 70 (par) Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Andrea Pavan, è all’81° con 71 (+1) ...

Golf - European Tour 2018 : Maximilian Kieffer al comando dell’OMega European Masters. Indietro i sei italiani in gara : Dopo il primo giro dell’Omega European Masters di Crans Montana (Svizzera), giunto ai 95 anni di vita, al comando con un giro da 64 colpi (6 sotto il par, che su questo campo è fissato a 70) c’è il tedesco Maximilian Kieffer, recentemente giunto terzo al Nordea Masters. Kieffer ha messo a segno, nel corso delle sue 18 buche, sette birdie a fronte di un unico bogey. Alle spalle del tedesco si sono posizionati quattro giocatori: il ...

Suspiria/ Luca Guadagnino - Mostra del Cinema Venezia : “Un sogno di Megalomania adolescenziale…” : Suspiria di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema. A Venezia, oggi, verrà presentato in doppia proiezione.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:17:00 GMT)

Mega Man 11 avrà una demo in arrivo a settembre : Come ci fanno notare i colleghi di Gematsu, oggi l'Xbox Games Store ha inserito a listino una misteriosa demo per Mega Man 11, che stando a quanto leggiamo dalla sua pagina dedicata sarà disponibile il prossimo 4 settembre, a quasi un mese dalla sua uscita.Non è chiaro al momento quali saranno i contenuti della demo né se questa arriverà anche sulle altre piattaforme, anche se è molto probabile. Sempre consultando la descrizione della demo sullo ...

Ikea sbarca in India : domani inaugurazione Megastore : Ikea arriva in India. Il colosso svedese dei mobili low cost sbarca ad Hyderabad, metropoli di oltre 6,8 milioni di abitanti nello Stato di Telangana. Ikea da 30 anni ha contatti con il mercato ...

Germania - anziani fuggono dall'ospizio per andare al Mega concerto heavy metal : Germania, i due nonni rintracciati alle tre di notte dalla polizia al festival più grande del mondo. "Non vogliamo tornare", scortati dagli agenti nelle loro camere

Calciomercato : Manchester su Mina - Mega offerta al Barcellona : E’ una questione di giorni, poi si conoscerà il futuro Yerry Mina, difensore del Barcellona. Il colombiano è l’oggetto del desiderio di tre club: l’Everton, il Manchester United e il Lione. Soprattutto i due club inglesi devono accelerare le pratiche, perché il mercato della Premier chiuderà giovedì. La squadra di Manchester, in particolare, ha già raggiunto l’accordo con il giocatore, andando oltre il Barcellona, ...

Mega Man 11 : diamo uno sguardo al gioco con due nuovi video gameplay : Quest'oggi in occasione del ChinaJoy a Shanghai, la divisione locale di Siony Interactive Entertainment ha deciso di mostrare una discreta quantità di gameplay dell'atteso Mega Man 11.Come riporta Dualshockers, il video gameplay è stato riprodotto su PS4, e ha messo in mostra interessanti dettagli del gioco, come sequenze platform e boss battle. Tutto questo si presenterà sicuramente in modo familiare al giocatore, tentando di riportare la serie ...