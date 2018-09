Matteo Salvini | caso Diciotti | ' Io sequestratore? Per colpa di quel magistrato | mio

mediaset - retequattro R4 * ' QUARTA REPUBBLICA ' : QUESTA SERA TRA GLI OSPITI Matteo Salvini - MASSIMO GARAVAGLIA E LUIGI DE MAGISTRIS - ORE ... : Ma non solo economia, anche politica, con decreto sicurezza e immigrazione. Tra gli OSPITI: il Ministro dell'interno MATTEO SALVINI, il Viceministro dell'Economia e delle Finanze MASSIMO GARAVAGLIA, ...

Matteo Salvini : 'Gli ispettori Onu? Li porto alla stazione Termini di Roma' : ... 'E' surreale: gli italiani sono il popolo più accogliente, più ospitale, più generoso, che fanno più volontariato e meno razzista al mondo. Io vorrei evitare che lo diventassero, rimettendo delle ...

Immigrati - Matteo Salvini : 'Da ottobre spesa per richiedenti asilo tagliata da 35 a 22 euro' : Dopo il sì al decreto sicurezza/immigrazione, Matteo Salvini annuncia la cifra che 'da ottobre' sarà spesa dallo Stato per il mantenimento di ciascun richiedente asilo presente in Italia . Un taglio ...

Decreto Sicurezza - Maurizio Acerbo di Prc delira : 'Governo di fascisti e bastonatori. Matteo Salvini...' : Una sinistra sempre più allo sbando perde la testa anche in occasione del sì in Cdm al Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini . In preda a una crisi isterica, la sinistra urla all'allarme-fascismo ...

Elisa Isoardi/ Con Matteo Salvini? “Funzioniamo perché siamo una coppia vera” : Elisa Isoardi, si torna a parlare della conduttrice per il ruolo ne La Prova del Cuoco: dal rapporto con il Ministro degli Interni Matteo Salvini a quello con Antonella Clerici.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:05:00 GMT)

Matteo Salvini - l'ultima umiliazione alle Ong di Aquarius 2 : senza la loro nave - salvate 200 persone : Mentre le autorità di Panama hanno cancellato dai propri registri marittimi la Aquarius 2, la nave delle Ong fino a pochi mesi fa impegnata nel Mediterraneo a raccogliere immigrati portati dagli ...

Matteo Salvini - Senaldi svela il piano diabolico del leghista : 'Ecco perché non rompe con il M5s' : La Lega continua a salire nei sondaggi e Cinquestelle a calare. Fin qui, c' è poco da stupirsi. Salvini ha ampi margini di crescita nel centrodestra, almeno finché Berlusconi non si deciderà a ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti/ Ospiti e diretta - Matteo Salvini : "L'obiettivo è superare i tedeschi" : Massimo Giletti torna con Non è l’Arena su La7. Moltissima attesa per l’intervista a Jimmy Bennett, il ragazzo che ha accusato Asia Argento di violenza sessuale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:08:00 GMT)

NON È L'ARENA - MASSIMO GILETTI/ Ospiti e diretta - Matteo Salvini : "Jimmy Bennett? Non vedo l'ora di ascoltarlo" : MASSIMO GILETTI torna con Non è l’Arena su La7. Moltissima attesa per l’intervista a Jimmy Bennett, il ragazzo che ha accusato Asia Argento di violenza sessuale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:47:00 GMT)

Matteo Salvini - Aquarius 2 : 'Pronto a denunciare chi aiuta gli scafisti. Nelle ultime ore...' : La battaglia tra Matteo Salvini e le Ong non conosce sosta. L'ultimo caso è quello di Aquarius 2 , che nonostante la possibile revoca della bandiera da parte di Panama continua ad operare nel ...

Matteo Salvini : 'Meno immigrati - risparmiato un miliardo. E assumo 10mila persone nelle forze dell'ordine' : A differenza dei grillini e di Rocco Casalino , Matteo Salvini sceglie un'intervista per mandare il suo messaggio a Giovanni Tria . Nessuna minaccia, ma con fermezza, al Corriere della Sera , il ...

Pierluigi Bersani fa godere Matteo Salvini : 'Oggi i vecchi comunisti votano Lega' : 'Guardate che i comunisti di una volta oggi votano Lega'. Oh! Ci voleva Pier Luigi Bersani, uno che spesso ha ragione anche quando milita dalla parte del torto, per rivelare la verità che nessuno nel ...

Atreju - Matteo Salvini : “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” : “Non c’è nessuna strategia del doppio forno: con Silvia Berlusconi parliamo solo di accordi locali”. A una settimana dall’incontro di Arcore, Matteo Salvini torna a parlare dei suoi rapporti con il leader di Forza Italia. E lo fa ad Atreju, la manifestazione organizzata a Roma da Fratelli d’Italia, dove è stato intervistato da Enrico Mentana. “Per me il governo poteva essere allargato a Giorgia Meloni ma no a ...

Matteo Salvini - la promessa che gli ha strappato Antonio Tajani : 'Dopo il governo - alle elezioni con noi' : Dall'ultimo vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni è emerso un dettaglio mai chiarito fino in fondo sul futuro del governo Lega-M5s, cioè che cosa ha ...