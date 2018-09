Matteo Renzi “The End” | i sondaggi lo vedono surclassato dentro il PD

Matteo Renzi - il sondaggio che lo cancella : Pd - ecco chi lo surclassa : Le possibili primarie del Partito democratico per la scelta del prossimo segretario si prospettano uno dei più grandi massacri di dirigenti politici mai visti finora nella politica italiana. Matteo Renzi , Carlo Calenda e Nicola Zingaretti , giusto per citare i più noti, rischiano di schiantarsi l'uno contro l'altro senza che nessuno riesca a ottenere la guida del ...

"In Bomba o non bomba del 1978 ho previsto tutto : anche l'arrivo di Matteo Renzi" : "Ho sognato molto questa serata, ed è più bello di quanto potessi immaginare". Antonello Venditti ha scelto l'Arena di Verona, ieri sera, per festeggiare i 40 anni dalla pubblicazione di Sotto il segno dei pesci, uscito l'8 marzo del 1978, in un momento storico di forti tensioni, ma che allo stesso tempo esprimeva una grande voglia di cambiamento."E' stato il mio disco più importante, quello in cui c'erano tutti i miei temi: ...

Calcio Primavera : il figlio di Matteo Renzi ha sfidato la Fiorentina / FOTO : Firenze, 22 settembre 2018 - Maglia numero 15 addosso per Francesco Renzi nel giorno del ritorno a Firenze. Il figlio di Matteo Renzi fa parte della Primavera dell'Udinese , sconfitta nella seconda ...

Porta a Porta - Matteo Salvini umilia Matteo Renzi : da Bruno Vespa non c'è storia : Per Matteo Salvini un trionfo, per Matteo Renzi una disgrazia. Una frase che riassume gli ultimi mesi della politica italiana. Ma non solo. In questo caso si parla di share, in particolare di Porta a Porta di Bruno Vespa . Nella puntata del 20 settembre, in studio c'era l'ex segretario democratico: la ...

Marcello Veneziani seppellisce Matteo Renzi : 'Perchè il suo ritorno è impossibile' : Più di tutti, sempre secondo l'editorialista de Il Tempo , Renzi sta pagando la sua incapacità di portare fino in fondo la sua idea di fondare un nuovo asse della politica, il Partito della Nazione, ...

Matteo Salvini - la donna con cui vuole espugnare Firenze e cancellare per sempre Matteo Renzi : L'onda verde leghista che ha travolto la Toscana già alle ultime elezioni Politiche e poi alle Comunali punta dritto verso Firenze, patria del Renzismo, tra le ultime roccaforti rosse rimaste in piedi.

Lega - la legge voluta da Matteo Renzi che può salvare Umberto Bossi : Umberto Bossi , il figlio Renzo e l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito potrebbe salvarli Renzi. O almeno, una modifica al codice penale voluta dal governo Gentiloni e approvata in zona Cesarini ...

Il PD litiga sulle cene - Matteo Renzi prepara la “sorpresa” : Il ritrovato attivismo di Renzi sta mettendo in moto processi in grado di influenzare in maniera determinante non solo l'esito del prossimo congresso del Partito Democratico, ma anche la ricomposizione del campo dell'opposizione al governo Lega - M5s. E mentre il partito litiga sulle cene, i sondaggi sono implacabili: il PD è sotto il 17%.Continua a leggere

SONDAGGI/ Matteo Salvini vola al 60% - e con lui la Lega. Berlusconi surclassa Renzi : SONDAGGI politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:51:00 GMT)

Matteo Renzi - il colpo basso di Repubblica : sondaggio mortale - umiliato da tutti. Addio politica? : Il colpo basso di Repubblica a Matteo Renzi . Il quotidiano-tribuna del Pd e del centrosinistra pubblica un ferale sondaggio di Ilvo Diamanti sul gradimento dei leader tra gli elettori. Gli italiani, ...

Pd - Renzi : “Basta polemiche interne”. Ma poi attacca i suoi : “Fuoco amico ha colpito il Matteo sbagliato” : “Basta polemiche interne al Pd, pensiamo a fare opposizione”. È l’appello di Matteo Renzi dal palco della Festa dell’Unità di Torino dove ha ricevuto l’abbraccio dei militanti del partito senza però rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Renzi si è anche rivolto alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, chiedendole di “combattere insieme per farsi restituire i 40 milioni destinati alle periferie che il governo attuale ha ...

"Matteo Renzi agghiacciante. Sì al governo M5S-Lega" Addio a Guido Ceronetti. L'ultima intervista ad Affari : E' morto a Cetona Guido Ceronetti, scrittore, poeta e drammaturgo. Ecco l'intervista esclusiva che il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino realizzò con il grande Guido Ceronetti, ospite lo scorso luglio al premio di poesia Cetonaverde 2018. Parlò in termini positivi del presidente americano Donald Trump, di Matteo Salvini, di Luigi Di Maio e del governo del Cambiamento in Italia. E Matteo Renzi? ...

Renzi : "Il governo Lega-M5s? A sinistra hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato" : L'ex segretario non sotterra l'ascia di guerra e accusa i compagni di partito: "Basta con il fuoco amico. Ora basta...

Matteo Renzi : “Lega e M5S sono cialtroni - ma il vento del consenso cambia rapidamente” : Matteo Renzi, intervistato a Circo Massimo, smentisce l'ipotesi di una sua candidatura alla segreteria del Pd: "Io ho già dato. L'importante è che chi viene eletto non subisca il mio trattamento. La sinistra era più contenta di attaccare un riformista che gli avversari veri". E sul congresso, sottolinea, deciderà Martina.Continua a leggere