Massimo Boldi è stato operato d’urgenza al cuore

Massimo Boldi in ospedale per operazione al cuore : 'L'ho scampata grossa' : Massimo Boldi, 73 anni, conosciuto da tutta Italia come "Cipollino", il 21 settembre, ha subito un serio intervento al cuore. L'attore è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per sottoporsi ad un intervento programmato di angioplastica a causa dell'occlusione di tre arterie. Massimo Boldi è stato intervistato da Barbara D'Urso, nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, ed ha raccontato cosa gli è accaduto e quali sono le sue attuali ...

Massimo Boldi a Domenica Live : l'attore è stato operato al cuore : Massimo Boldi, in totale riservatezza, è stato operato al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano. L'intervento di angioplastica è perfettamente riuscito: l'attore, infatti, si è collegato in diretta con Barbara D'Urso, durante la puntata odierna di Domenica Live, per tranquillizzare i fan.Accanto all'attore 73enne, i telespettatori del programma di Canale 5 hanno trovato anche i medici che si sono occupati della salute di Massimo Boldi ...

Massimo Boldi operato al cuore : ‘Non ho avuto paura’ : “Sto bene, presto potrò tornare a lavorare”. A sole ventiquattro ore da una delicata operazione al cuore, Massimo Boldi tranquillizza i fan. L’attore, 73 anni, si è infatti sottoposto venerdì a un’angioplastica, imprevista e inaspettata, presso il San Raffaele di Milano. Ma già oggi, per amore dei tanti in pensiero per la sua salute, il comico ha voluto rassicurare il pubblico attraverso un’intervista concessa a ...

Massimo Boldi è stato operato al cuore : L'attore comico Massimo Boldi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dove, ieri, è stato sottoposto a un intervento programmato di angioplastica al cuore, per risolvere un problema di ostruzione alle coronarie. Stando a quanto si apprende, Boldi, che ha 73 anni, ora sta bene."Sto bene, presto potrò tornare a lavorare", ha dichiarato al Tgcom24E' andata benissimo. Ora sono ancora in ospedale, manon vedo l'ora ...

