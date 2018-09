Martina Sebastiani | “Cos’è successo con Lara | cosa penso di Andrea a UeD”

Martina Sebastiani - tra Andrew e Gianpaolo - svela : 'A 20 anni sono stata in coma' : Torna a catturare l'attenzione del pubblico l'ex fidanzata di Gianpaolo Quarta, diventata nota per la partecipazione alla trasmissione estiva Temptation Island [VIDEO]. Martina Sebastiani , che ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne, sembra essere ancora divisa tra l'ex compagno, con cui ha intrapreso la propria avventura nel Reality Show condotto da Filippo Bisciglia, e l'ex tentatore Andrea Dal Corso. Con quest'ultimo, è nato ...

Temptation Island - Martina Sebastiani : "Sono stata in coma" : Un brutto incidente avuto quando era poco più che maggiorenne e che l'ha portata al coma. Martina Sebastiani racconta al Magazine di Uomini e Donne del suo passato: Quando nella vita si attraversano momenti difficili si impara a capire l’importanza di apprezzare qualunque attimo di felicità. A 20 anni ho avuto un brutto incidente in macchina che mi ha costretta sei mesi in ospedale, dove per dieci giorni sono stata in coma. Ci ho messo ...