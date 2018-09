Marmolada : Pd Veneto - Consiglio passerella - votato un documento inutile (2) : (AdnKronos) - “La politica risponda con i fatti e non con i teatrini, basta fiction. Abbiamo assistito a una sfilata della Giunta che non ha aggiunto niente. Servizi sociosanitari che chiudono, gestione delle strade, autonomia per la Provincia di Belluno? Silenzio assoluto. Questi signori governano

Marmolada : assessore veneto - ci serve un'autonomia vera : Belluno, 24 set. (AdnKronos) - “Credo che oggi sia una giornata epocale. Siamo qui infatti per raccogliere il grido che parte spesso da questi territori montani”. Lo ha detto l’assessore regionale alla specificità di Belluno Gianpaolo Bottacin, intervenendo nel corso della seduta straordinaria del C

Veneto - consiglio regionale ad alta quota. Zaia porta tutti sulla Marmolada contro l’attribuzione della vetta al Trentino : A dettare la linea è stato il governatore Luca Zaia, perentorio: “Vogliamo difendere i nostri confini a tutti i costi sulla base dell’accordo del 1768 tra la Repubblica Veneta e il Vescovado di Bressanone”. E ai leghisti trentini che rivendicano a loro volta la titolarità della vetta, ha replicato: “E’ naturale che ciascuno possa dire la sua sulla Marmolada, ma la storia è già scritta”. Almeno non potranno dire di non essersi ...

Marmolada : Consiglio veneto - via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (5) : (AdnKronos) - Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti ha chiuso la seduta straordinaria ricordando che “essere qui oggi sulla Marmolada, a rappresentare l’interesse del veneto e dei veneti, è un grande onore e motivo d’orgoglio, per far sì che pezzi del nostro territorio non vengano

Marmolada : Consiglio veneto - via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (4) : (AdnKronos) - Il Governatore Luca Zaia ha sottolineato “Ringrazio l’ingegner Vascellari e il Sindaco di Rocca Pietore per l’ospitalità. Oggi celebriamo la storia di un Paese che è andato in rovina, perché ci troviamo a discutere di un problema che si trascina stancamente da ben 45 anni, ovvero dal 1

Marmolada : Consiglio veneto - via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (3) : (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del veneto ha ribadito che "la Regione del veneto intende dare atto a quanto pattuito con la Provincia di Trento nel 2002, alla luce del fatto che solo il citato accordo aveva consentito, dopo molti anni, di pervenire ad una favorevole risoluzione della cont

Marmolada : Consiglio veneto - via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (2) : (AdnKronos) - "Il Protocollo, in particolare, sancisce che la definizione dei confini della Marmolada consentirebbe alle comunità interessate di avviare progetti comuni di rilancio della montagna. La stessa Provincia Autonoma di Trento ha confermato, con delibera di Giunta provinciale n. 990 del 10

Marmolada - il Veneto riunisce in vetta il consiglio regionale. Zaia 'Siamo qui a difendere i nostri confini' : Le raffiche di vento e le temperature in picchiata non hanno fermato il consiglio regionale del Veneto che si è riunito questa mattina a Punta Serauta, a quasi 3 mila metri di quota, per poi portare ...

Marmolada : al via il Consiglio regionale straordinario del Veneto : Belluno, 24 set. (AdnKronos) - Ai lavori del Consiglio regionale convocato presso il Museo della Grande Guerra a Punta Serauta a 2.950 m sulla Marmolada nel Comune di Rocca Pietore (Bl) su richiesta da un quarto dei Consiglieri regionali per discutere la mozione n.397, primo firmatario Gidoni, dal t

Veneto : Zaia lunedì 24 al Consiglio straordinario sulla Marmolada : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia lunedì 24 settembre parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio regionale convocata nella sede del Museo della Grande Guerra, nella stazione funiviaria di Serauta, nel comune di Rocca Pietore. Il presidente partirà c

Veneto : Pd - assurdo il Consiglio regionale sulla Marmolada : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Per affrontare i problemi della Montagna bellunese ci sono già lo Statuto e la Legge 25, inoltre è stato fatto un referendum ad hoc. Basta trasferire le deleghe per le funzioni, non c’è bisogno di alcun Consiglio regionale puramente propagandistico”. è quanto afferma Graziano Azzalin, esponente dem a Palazzo Ferro Fini, che oggi in Prima commissione ha votato contro la proposta della ...