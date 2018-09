Mario Draghi | BCE | | Inflazione aumenterà nei prossimi mesi Euro schizza a

Mario Draghi ha ragione - le parole in libertà sono costose : parole. sono pietre, pesanti, capaci di colpire e fare danni. Esprimono sentimenti e "fanno vivere" quando sono pertinenti, sincere (ce l'ha insegnato Paul Eluard, uno dei maggiori poeti del Novecento). Raccontano il mondo e contribuiscono a determinarne la storia. Vanno dette con rispetto e senso di responsabilità. Mario Draghi è una persona di solidi studi e buone letture (è stato tra gli allievi prediletti di Federico ...

Paolo Savona ritorna su Mario Draghi : "Valente presidente" - anche "abile a superare i vincoli della sua azione" : Lo aveva detto in premessa: Mario Draghi è "un amico". Salvo poi lanciare un affondo, dicendo che alla guida della Bce "si è procurato poteri che non avevamo previsto". Il giorno dopo Paolo Savona precisa, chiarisce, ma conferma il senso delle sue parole. Mario Draghi è "un valente presidente" ed è stato "abile" a "superare i vincoli della sua azione di fronte alle carenze statutarie". La Bce, in altre parole, per il ...

Tajani : "L'economia italiana salva grazie a Mario Draghi" : ... "Lo considero uno dei migliori cittadini italiani che il nostro Paese ha offerto alle istituzioni europee e internazionali e l'economia italiana ha resistito grazie alle sue azioni alla guida della ...

Fuoco sull'Italia - Mario Draghi : "Le parole del governo italiano hanno fatto danni" - : "Il governo ha promesso il rispetto delle regole' «La Banca centrale europea si atterrà a ciò che hanno detto il primo ministro italiano, il ministro dell'Economia e il ministro degli Esteri, e cioè ...

L’allarme del governatore della Bce - Mario Draghi : “Le parole del governo italiano hanno fatto danni” : "Negli ultimi mesi le parole sono cambiate molte volte e quello che ora aspettiamo sono i fatti, principalmente la legge di bilancio e la successiva discussione parlamentare. Purtroppo abbiamo visto che le parole hanno fatto alcuni danni, i tassi sono saliti, per le famiglie e le imprese anche se tutto ciò non ha contagiato granché altri paesi dell'Eurozona, rimane un episodio principalmente italiano. Invito a considerare che sia il premier ...

Mario Draghi resta fermo. La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona - ma la strategia non cambia : La Bce conferma in toto la sua strategia. Sulla base della consueta analisi economica e monetaria abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, ha detto il presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte. "Continuiamo ad attenderci che si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finchè ciò sarà necessario" ha detto il ...

Mario Draghi - clamoroso scambio con Christine Lagarde : lui all'Fmi - lei alla Bce : Un clamoroso scambio di posizioni potrebbe riguardare, a breve, due tra le maggiori istituzioni economiche mondiali. Lo rivela il quotidiano Il Giornale, per il quale la francese Christine Lagarde , ...

Attacco finanziario all'Italia - Giancarlo Giorgetti e la preghiera a Mario Draghi : 'Deve intervenire' : Una preghiera a Mario Draghi. Quanto la situazione finanziaria dell'Italia sia delicata lo ribadisce Giancarlo Giorgetti. In una intervista a Libero, il sottosegretario della Lega aveva detto di ...