: #governodelnulla #Contenonconta dunque: disaccordo sui migranti e nulla di fatto in Europa, sui decreti problemi c… - edopatriarca : #governodelnulla #Contenonconta dunque: disaccordo sui migranti e nulla di fatto in Europa, sui decreti problemi c… - CyberNewsH24 : • News • #Manovra,nulla di - michemar48 : E la migliore della settimana delle frasi populiste più belle è... 'FAREMO UNA MANOVRA DEL CITTADINO!' ohhhhhhhhh… -

Fumata nera nella riunione governativa preparatoria in vista della presentazione della nota di aggiornamento al Def e della legge di bilancio. Nelle tre ore di vertice con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, stando a quanto riferiscono fonti governative della Lega, si è avuto un "confronto costruttivo" ma non si è arrivatia sciogliere il nodo principale delle coperture per realizzare i 4 punti prioritari che pretendono i due partiti di maggioranza.(Di lunedì 24 settembre 2018)