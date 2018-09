Manovra | Di Maio risponde su Instagram ' No tagli alla Sanità | via i dirigenti

Di Maio : 'La nostra sarà una Manovra del popolo' : Per me la Pubblica amministrazione deve essere indipendente, ma in questi anni ci ha messo mano la politica'. Infine sul decreto Sicurezza e immigrazione , che è stato approvato lunedì 24 settembre ...

Manovra - in corso vertice a Chigi con Conte - Salvini e Di Maio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vertice sulla Manovra tra Conte - Di Maio - Salvini - Tria : In corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri ...

Manovra : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - di Maio - Salvini - Tria : La resa dei conti è vicina. E’ in corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla Manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria, Paolo Savona e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Entro questa settimana il governo dovrà varare la nota di aggiornamento al Def che prelude alla legge di bilancio. Consulta lo speciale Legge di ...

Di Maio presenta “la Manovra del popolo” : “Nessun condono fino a 1 mln e presto il carcere per chi evade” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, presenta quella che definisce la "manovra del popolo", che "aiuta gli ultimi e fa la guerra ai potenti". Di Maio definisce "inaccettabile" un condono fino a 1 milione di euro e promette il carcere per chi evade. Nella legge di bilancio si inserirà il reddito di cittadinanza, "facendo più deficit".Continua a leggere

Savona e Tria : 'ultima parola spetterà a politica - non tecnici'. Di Maio : risorse Manovra? 'Faremo deficit' : Nelle ultime ore, diversi sono stati i chiarimenti a tal proposito, arrivati da più parti, ministero dell'Economia incluso. In particolare, dopo la vicenda di Casalino, sono state fonti dello stesso ...

Di Maio : Manovra "aiuterà gli ultimi" : 9.01 II vicepremier M5S Luigi Di Maio,in una intervista al 'Fatto', ribadisce la fiducia a Tria ma insiste: "C'è chi rema contro".Promette reddito e pensioni di cittadinanza facendo più deficit(esclusi i migranti),annuncia"rimborsi a tutti i truffati dalle banche",sconti Ires "per chi inquina meno", e "carcere per gli evasori. "Inaccettabile" il condono fino a 1 milione. La Legge di Stabilità, su cui oggi ci sarà un nuovo vertice a Palazzo ...

Manovra - Di Maio : mi fido di Tria ma dirigenti ci remano contro : Roma, 24 set., askanews, - Il problema non è il ministro Tria 'di cui ci fidiamo' ma il fatto che 'nella viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di ...

Manovra - Di Maio : "Aiuterà ultimi e farà guerra ai potenti". Fiducia a Tria "ma tanti remano contro" : Per me la Pubblica amministrazione deve essere indipendente, ma in questi anni ci ha messo mano la politica". Decreto immigrazione, da limare in Parlamento "Ci sono alcuni punti che non sono nel ...

Manovra - Berlusconi : Di Maio dilettante pensa a Tria come un bancomat : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : QUOTA 100 - REDDITO CITTADINANZA E TAGLIO IRES/ Ultime notizie - Tria cede : Salvini e Di Maio ottimisti : MANOVRA “QUOTA 100 e TAGLIO IRES da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:19:00 GMT)

Manovra - avanti su quota 100 e reddito di cittadinanza. Di Maio : «Sarà solo per gli italiani» - Ma così si rischia l'incostituzionalità : «Toglietevi dalla testa i numerini e pensate ai cittadini». Il ministro Giovanni Tria naturalmente non può accogliere l'invito di Luigi di Maio, ma la frase è significativa dello stato di tensione sui ...

Lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non risolve i problemi della Manovra. Tria non si smuove dall'1 - 6% : La fragilità dell'impatto che lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio ha sull'impianto della manovra si può misurare da due prospettive, speculari tra di loro: da una parte il pressing asfissiante nei confronti di Tria per portare l'asticella del deficit almeno al 2%, dall'altra la fermezza del ministro dell'Economia nel tenere il punto sull'1,6 per cento. I problemi della legge di bilancio restano intatti perché ...

Manovra : Di Maio - bisogna fare ancora passi in avanti : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Ho avuto notizie dalla riunione economica di oggi a palazzo Chigi. Si sono fatti passi in avanti perchè il nostro obiettivo è applicare il reddito di cittadinanza, superare la legge Fornero e abbassare tasse con un sistema di flat tax. Ma bisogna fare ancora passi avanti”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook. L'articolo Manovra: Di Maio, bisogna fare ancora passi in avanti sembra ...