Manovra | Di Maio | «Facciamo come la Francia» M5S cerca rilancio anti-sistema

Manovra - M5S e Lega trattano con Tria : deficit fino all'1 - 8-1 - 9%. Di Maio : «Facciamo come la Francia» : Alzare il più possibile l'asticella del deficit per avere a disposizione le risorse per avviare le tre priorità del governo gialloverde, flat tax, superamento della legge Fornero...

Manovra - cade il tabù dell'1 - 6%. Di Maio fa sponda con il superdeficit di Macron e rilancia contro Tria. Possibile compromesso all'1 - 8-1 - 9 : Se diventerà il numero della tregua, capace quantomeno di smussare l'assalto dei 5 Stelle - rilanciato per tutta la giornata da Luigi Di Maio dopo la scelta della Francia di portare il deficit al 2,8% - lo si capirà alla fine della trattativa. A giovedì, termine ultimo entro il quale il governo dovrà indicare dove si fermerà l'asticella del deficit nella Nota di aggiornamento al Def, mancano ancora tre giorni. ...

Manovra : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - di Maio - Salvini - Tria : La resa dei conti è vicina. E’ in corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla Manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria, Paolo Savona e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Entro questa settimana il governo dovrà varare la nota di aggiornamento al Def che prelude alla legge di bilancio. Consulta lo speciale Legge di ...