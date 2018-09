Manovra | Boccia | Def è grande banco di prova di questo governo

Manovra - Borghi vs Boccia : “Non ci sono nanetti che trovano soldini in miniera”. “Quelli delle 3 carte ti fanno un baffo” : Battibecco sul filo dell’ironia a Omnibus (La7) tra il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi (Lega), e il deputato Pd, Francesco Boccia. Il nodo focale del dibattito verte sulle risorse per i provvedimenti del governo M5s-Lega. Il deputato leghista premette: “Mi sembra veramente che si sia persa la natura del denaro. Nella testa delle persone c’è l’idea secondo cui ci sia ancora il sistema ...