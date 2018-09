Manifesto per una terza via sui migranti

Berlusconi in campo per le Europee "Il Manifesto per la libertà" : Silvio Berlusconi chiama i moderati e come nel '94 lancia una mobilitazione di quella parte degli elettori che si riconosce nei valori di Forza Italia. Intervenendo alla festa azzurra di Fiuggi, il Cav ha distributio il suo "manifesto della Libertà". "Come nel 1994 è l"ora di una grande mobilitazione delle coscienze per noi che rappresentiamo l"Italia seria, onesta, concreta, fattiva. Chiediamo di unirsi a noi anche agli italiani "dell"Altra ...

FI - Gelmini : Berlusconi traccia percorso - 'Manifesto libertà' per ripartire-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Berlusconi : "Per partecipare al congresso di Forza Italia basta un like sul Manifesto" : Silvio Berlusconi, ospite di Antonio Tajani a Fiuggi, annuncia che Forza Italia farà un serie di congressi in tutto il Paese. Le modalità di partecipazione? Basterà un like. "Torneremo a essere la prima Forza politica del Paese. Faremo un percorso con congressi comunali aperti al numero maggiore di Italiani e poi congressi provinciali ha affermato il presidente di Forza Italia - per fare questo ho steso un manifesto che ...

Berlusconi : "Un Manifesto per la nuova Forza Italia" : Sindaci e amministratori locali sono il tramite con questo mondo, sul territorio, e chiedono più spazio'. C'è l'idea, spiega il responsabile Enti locali di Fi, Marcello Fiori, di far votare ai ...

Leggi razziali - polemiche per mostra di Trieste/ Milano e Bari si offrono per ospitarla : il nodo 'Manifesto' : Leggi razziali, polemiche per la mostra di Trieste 80 anni dopo l'orrore nazifascista. Ultime notizie, Milano e Bari si offrono per ospitarla.

Scontro tra Giorgia Meloni ed Emanuele Fiano per il Manifesto di Atreju sul Ventennio : Scontro totale tra Emanuele Fiano e Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia asfalta su facebook il deputato del Pd che ha criticato l'uso della sua immagine per pubblicizzare la festa di ...

Energia - Fire : un Manifesto per lo sviluppo dell’efficienza : Un manifesto, con analisi, strumenti e considerazioni, per lo sviluppo dell’efficienza energetica. E’ il documento redatto dalla Fire e intitolato ‘Proposte per lo sviluppo dell’efficienza energetica in Italia’, che si configura come il manifesto della Federazione per l’efficienza energetica. Al suo interno, Fire spiega “perché l’efficienza energetica è più importante e utile di quanto si pensi e ...

Biancofiore e quel Manifesto elettorale che sembra perfetto. Ma manca qualcosa. Trova l'errore… : BOLZANO. Michaela Biancofiore è pronta a dare battaglia alle "elezioni pronciali". Lo dice un maxicartellone pubblicitario affisso a Bolzano - che a prima vista sembra perfetto, almeno graficamente, ...

Pedofilia - la lettera di Viganò rischia di diventare un Manifesto per i nemici di Papa Francesco : Se monsignor Carlo Maria Viganò fosse stato nominato cardinale da Papa Francesco avrebbe scritto un durissimo atto di accusa contro Bergoglio chiedendone perfino le dimissioni? La domanda è più che legittima visto che quando, nel 2012, scoppiò lo scandalo Vatileaks 1 con la pubblicazione di alcuni documenti riservati di Benedetto XVI passati ai giornalisti dal suo maggiordomo, Paolo Gabriele, emerse proprio che Viganò era profondamente deluso ...

Se per il Manifesto ora Salvini diventa "mercante di umani" : Lo hanno definito 'Ministro della Mala Vita', 'assassino', ora lo indagano per sequestro di persona e detenzione illegale dei migranti sulla Diciotti. Salvini oggi dedica un 'brindisi a chi indaga, ...

Manifesto antirazzista : "Più libertà e diritti per tutti" : L'hanno già firmato associazioni e comitati cittadini, volontari, operatori sociali ed esponenti del mondo della cultura: dall'Arci al Centro Astalli, da don Enzo Volpe dell'Istituto Santa Chiara ai ...

Razzismo - Italia in comune sottoscrive il Manifesto per l'inclusione : ... in cui il Sud arranca e le imprese chiudono per trasferire sede e soldi all'estero, aspettiamo invece che il governo Conte ci faccia conoscere l'agenda politica per i prossimi mesi. Un'agenda che ...

“Puoi ottenere ciò che vuoi se sei vestita per averlo” - polemica sul Manifesto sessista : Il cartellone è apparso a Palermo come pubblicità di un marchio di lingerie per donne e ha scatenato nuove polemiche nel capoluogo siciliano. Dal Comune fanno sapere di aver già richiesto la rimozione alla società interessata.Continua a leggere