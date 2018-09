Manifest | la serie tv sbarca su Premium Stories dall’1 ottobre

ilnotiziangolo

: Manifest, la Nbc si butta su un altro mistery all'ombra di Lost (Video) - Varych4 : Manifest, la Nbc si butta su un altro mistery all'ombra di Lost (Video) - GiuliaBreve : «MANIFEST»: al via da stasera sul network NBCUniversal Media, LLC. La serie più attesa del momento, firmata Robert… -

(Di lunedì 24 settembre 2018)sta per fare il suo debutto sulla NBC, previsto per questa sera. In occasione del grande evento, i fan italiani non rimarranno a bocca asciutta e potranno assistere agli episodi dellatv di Robert Zemeckis a breve distanza dall’esordio in America. Quando andrà in onda in Italia? Il primo appuntamento è per l’12018, in prime time.trama, anticipazioni e cast Un gruppo di persone sale a bordo di un aereo e scompare nel nulla. I radar non riescono ad individuare il velivolo ed i passeggeri a bordo vengono dichiarati morti dopo lunghe ricerche. Cinque anni più tardi quell’aprile del 2013, il volo 828 per New York compare di nuovo nel cielo americano. Il drama misteryporta già nel suo titolo il focus sui passeggeri: saranno loro a doversi confrontare con la nuova realtà, cambiamenti importanti e molto altro ancora. Che ...