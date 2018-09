Maltempo Marche | vento forte e tromba d’aria | danni ingenti

meteoweb.eu

: - globalistIT : - CorriereAdriati : Temporali e maltempo in mezza Italia: nel weekend colpo di scena (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggiornat… -

(Di lunedì 24 settembre 2018)nelledove unad’aria ha interessato la zona tra Pesaro e Fano, pioggia ein provincia di Ancona, a San Benedetto del Tronto e nel Maceratese. L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle, con fenomeni intensi ma di breve durata in particolare sul litorale, ha reso necessari molti interventi dei vigili del fuoco soprattutto per piante finite in strada e su auto. Nell’Anconetano sono stati 25 per alberi e rami spezzati: una pianta caduta ha bloccato la viabilità in via Toti ad Ancona. Vari interventi sono stati compiuti anche a Osimo e Chiaravalle. A San Benedetto del Tronto, oltre a piante finite in strada o su auto, sono caduti alcuni pali della luce; pezzi di cornicione sono piombati in strada in viale De Gasperi. Operazioni per liberare la sede stradale da piante, rami e altri oggetti trasportati dal ...