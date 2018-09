Maltempo | forte vento nel Bolognese | alberi caduti e un semaforo danneggiato

Maltempo Marche : vento forte e tromba d’aria - danni ingenti : vento forte nelle Marche dove una tromba d’aria ha interessato la zona tra Pesaro e Fano, pioggia e vento forte in provincia di Ancona, a San Benedetto del Tronto e nel Maceratese. L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle Marche, con fenomeni intensi ma di breve durata in particolare sul litorale, ha reso necessari molti interventi dei vigili del fuoco soprattutto per piante finite in strada e su ...

Maltempo - forte vento in Abruzzo : voli cancellati o dirottati : L’autunno è giunto e ha portato con sé piogge e Maltempo in Centro Italia, in particolare in Abruzzo dove a causa del forte vento che sta interessando in particolare la zona dell’aeroporto di Pescara, il volo Ryanair proveniente da Varsavia, con arrivo previsto alle 14.20, è stato dirottato sull’aeroporto di Ciampino, mentre quello diretto nella capitale polacca è stato cancellato dal vettore. Il velivolo arrivato dalla Polonia ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo continua ad alimentare forte Maltempo al Centro/Sud : piogge e temporali da Roma a Palermo [LIVE] : 1/18 ...

Previsioni Meteo - la prossima settimana arriva finalmente l’Autunno? Ipotesi ECMWF per il 25-26 Settembre : crollo termico di 10°C e forte Maltempo : 1/24 ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : l’avviso della protezione civile alla vigilia del possibile “Medicane” : Allerta Meteo – L’area depressionaria proveniente dal mediterraneo Centro-occidentale, unita al flusso di correnti umide sud-occidentali in quota, sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni del Centro, con temporali su Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Previsioni Meteo : settimana di caldo sull’Europa centro-meridionale - forte Maltempo al Nord e in Spagna [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Sardegna - produzione di vino a rischio per il forte Maltempo di Agosto : Coldiretti Sardegna lancia l’allarme per la vendemmia 2018. La Sardegna conserva per il secondo anno consecutivo il triste primato di Regione con maggiori perdite nella produzione del vino. Anche la vendemmia di quest’anno, come lo scorso anno, è infatti condizionata dalle avverse condizioni meteorologiche e si preannuncia, secondo le previsioni di Assoenologi, inferiore del 19% (560.000 ettolitri) rispetto alla media regionale degli ...

Maltempo - forte temporale nella notte a Fiumicino : smottamento di fango e detriti : Il forte temporale della scorsa notte sul litorale romano ha provocato lo smottamento di terreno collinare, con fango e detriti, sulle strade nelle zone di Castiglione e via Crescini, ad Aranova, nella parte nord di Fiumicino. “La scorsa notte è piovuto abbondantemente e nella zona limitrofa al fontanile si sono riversati fango e detriti. Abbiamo fatto intervenire immediatamente una squadra edile. Il fango verrà rimosso con un mezzo ...

Allerta Meteo - è un venerdì di forte Maltempo sull’Italia : attenzione ai temporali pomeridiani : 1/9 ...

Forte Maltempo al nord-ovest - nubifragi in Piemonte con allagamenti : temporali verso Milano : Intense piogge sul Piemonte, ci sono allagamenti e disagi tra torinese e cuneese. temporali verso la Lombardia. Come ampiamente preannunciato i primi segni di Forte maltempo si stanno manifestando...

Aeronautica Militare : Maltempo anche forte in arrivo stasera al Nord : Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico sta per interessare l'Italia. Lo farà a cominciare dalle regioni settentrionali, dove nel corso di oggi la situazione meteo tenderà a divenire...

Maltempo - la bomba d’acqua di sabato a Jesi è stata la più forte degli ultimi 10 anni : sono caduti 85mm di pioggia in due ore : Era una ‘bomba d’acqua’ da 85mm di pioggia (equivalenti a litri per metro quadrato) in due ore, quattro volte in più delle precipitazioni registrate a gennaio, quella che si e’ riversata il primo settembre su Jesi causando allagamenti, frane e numerosi danni. I dati, raccolti dal Comune, riferiscono di 42,6mm di pioggia caduti tra le ore 14 e le 15 e di 42,2mm tra le 15 e le 16. “Negli ultimi dieci anni – si ...

Maltempo - forte vento a Napoli : danni e disagi - ‘scoperchiata’ palazzina : Una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina che si trova in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, a Napoli. A volare via, secondo quanto si apprende, e’ stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell’Air Atitech, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un’altra parte della guaina e’ invece precipitata su alcune ...

Allerta Meteo - forte Maltempo su mezz’Italia : allarme al Centro/Nord per le prossime ore - pesante avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell’Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali che raggiungeranno la Liguria, la Toscana e, dalla prossima notte, anche il Lazio e la Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...